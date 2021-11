Clece, el rostro y la voz contra la violencia de género

El 25 de noviembre, el mundo entero conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres para visibilizar este grave problema que afecta a toda la sociedad y al que Clece ha vuelto a sumarse. Este día tan señalado en el calendario sirve a la empresa para poner cara y voz al compromiso con el que trabaja toda su plantilla, día a día, con los colectivos más vulnerables.

Para los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores de Clece en Extremadura, ayuda a domicilio, limpieza o residencias de mayores, entre otros, sumarse al 25N no es una obligación ni un esfuerzo, es mostrar a los ciudadanos su lucha para que se ponga fin a la violencia machista que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo; aunar fuerzas y mostrar su apoyo a las víctimas.

Para Clece, que trabaja desde hace más de 29 años en la inclusión laboral de la población más vulnerable, entre las que se encuentran las víctimas de la violencia contra la mujer, es prioritario concienciar a los extremeños de la realidad y situación en la que viven. Por eso, los trabajadores y trabajadoras de Clece no han dudado en participar en campañas de sensibilización, reparto de flores, coloquios, manifestaciones virtuales o fotografías donde, lo más importante no es quién aparece sino el mensaje que se transmite. Porque es posible una nueva vida, libre de violencia y en libertad, porque entre todos podemos hacer que las mujeres no se sientan solas y tengan esperanza, los empleados y empleadas de los servicios de Clece han celebrado estos días diversas actividades en varios municipios extremeños.

Han tenido especial relevancia las actividades desarrolladas en el Servicio de Ayuda a Domicilio de Badajoz, con la instalación de un pequeño espacio para la entrega, en las casas consistoriales, de macetas con flores, pensamientos morados que representan el compromiso de la empresa con la mujer. El acto ha contado con la presencia del Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera Barrera.

En los servicios de limpieza que Clece desarrolla en la Atención primaria de Cáceres también se han llevado a cabo actos de conmemoración de este 25N, con la entrega de flores y fotos de grupo para representar el apoyo de las trabajadoras y trabajadores de Clece y de todo el equipo del Área de Salud de Cáceres en este día. Las actividades han contado con la presencia del Gerente del área de salud de Cáceres, David Zambrano Castaño, la Directora de régimen económico Mónica Dávila Díaz y el Gerente de Clece en Extremadura, Manuel García Gallego.

Así mismo, en las dependencias municipales del Casar de Cáceres, donde la empresa desarrolla también el servicio de limpieza, se ha procedido a la entrega de las flores con una “foto de familia” de los empleados de Clece con el encargado general de Clece en Extremadura, José Martos Rebollo, junto al Alcalde de El Casar de Cáceres, Rafael Pacheco Rubio.

Se sumaron también a la conmemoración de este Día tan señalado con el reparto de flores y pegatinas, las Residencias de Mayores de Medina de las Torres y el Centro de Día y Noche de Campanario, con la lectura de manifiestos, el reparto de pegatinas de lazo morado para las mascarillas y el desarrollo de distintas actividades manuales, como un lazo tejido a mano por los usuarios.

Compromiso social

Clece nace hace más de 29 años con el objetivo de mejorar la vida de las personas, tanto de las que prestan servicios, como de las que los reciben. La inclusión laboral y la sensibilización hacia colectivos socialmente vulnerables –más de 9.300 empleados pertenecen a estos colectivos en toda España– es una de las formas de hacer innovación social de Clece.