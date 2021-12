Vergeles cuantifica en seis las muestras positivas por la variante ómicron

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha precisado que son seis las muestras secuenciadas que han dado positivo por la variante ómicron en Extremadura, que ya lo habían dado en el cribado realizado con PCR cuando tanto los casos como sus contactos han sido aislados por la sospecha de que fuera.

En la convivencia del 83 Aniversario de la ONCE con motivo de la festividad de Santa Lucía, el responsable de la Sanidad extremeña ha resaltado a los medios que la buena noticia es que todas las personas están asintomáticas o con síntomas muy leves y que ninguno ha requerido ingreso.A su juicio, es necesario saber que la variante ya está aquí, extremar las precauciones y tener claro que todas las variantes del virus, de momento, se combaten con la regla de las 6M (mascarilla, 1,5 m de distancia de seguridad, higiene de manos, máxima ventilación, menos aglomeración y me quedo en casa si tengo síntomas) y con la vacunación.

También ha recordado que la característica de ómicron es que parece que es más contagiosa, no parece que dé síntomas graves y lo que dicen los científicos es que hay que continuar su estudio para ver si tiene escape a la vacunación o no.

Por otro lado, Vergeles ha confirmado que en Extremadura sube la incidencia del Covid-19 y que seguirá en ascenso porque la razón de tasas está por encima del 0,50, en concreto en 0,56 y la previsión es al alza.

"Está bastante controlado las cifras de hospitalizaciones, aunque si la incidencia se mantiene alta puede ser que haya más ingresos en centros hospitalarios", ha agregado el consejero, quien ha llamado a la responsabilidad de todos para que se cumplan todas las medidas de seguridad y para que acudan a la vacunación.

Ha indicado que hay que seguir en esta línea e intentar pasar las mejores fiestas, donde hay mucha movilidad, pero que con la regla de las 6M "se puede disfrutar de ocio, de la familia y no poner en riesgo a nadie".