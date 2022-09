Vara tiende la mano a la oposición para acordar "juntos" los Presupuestos de 2023

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que, pese a que se producen "sin duda ninguna" diferentes "dificultades" que tienen que ver con los precios, la inflación o la sequía, "obviamente vienen tiempos no sólo de oportunidades sino de realidades" para la región, algo que según ha dicho se podrá comprobar "nada más que en unas semanas".

En este punto, ha lanzado un mensaje de optimismo ante el futuro porque, si bien hay que seguir siendo "reivindicativos" en lo que "corresponde en justicia" a Extremadura, también hay que luchar para que "de una vez por todas dejen volar" a la comunidad y que, en consecuencia, en los próximos meses y años ya no se considere "sorprendente" fuera de la región lo que está ocurriendo "y va a ocurrir".

Asimismo, y de cara a la próxima entrada en unas semanas en la Asamblea de los Presupuestos de Extremadura para 2023, Fernández Vara ha ofrecido "salirse al encuentro" para intentar ponerse de acuerdo entre los diferentes grupos políticos.

"Dentro de unas semanas llegará a la Asamblea la Ley de Presupuestos para 2023. Los ciudadanos nos agradecerían, creo que nos exigirían pero en cualquier caso nos agradecerían si fuéramos capaces de ponernos de acuerdo", ha dicho, al tiempo que ha añadido que esto que "significa salirse al encuentro para intentar lograrlo".

Así, durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día de la comunidad celebrado este miércoles en la Asamblea, Vara ha incidido en que su objetivo es que en un año de "altísima complejidad" como será 2023, es que desde Extremadura se pueda enviar "un mensaje, una respuesta de consenso, de acuerdo y de unidad" de cara a los presupuestos regionales del próximo ejercicio, anteponiendo para ello "lo que piensan, lo que creen y lo que sienten" los ciudadanos.

"Luego cada uno podremos defender lo que defendemos, creer en lo que creemos, pensar como lo que pensamos, que todo tendrá mucho más sentido si lo que pensamos, lo que creemos, alguna vez, algún día y en algún momento lo ponemos al servicio de lo que piensan, de lo creen y de lo que sienten una mayoría de españoles y de extremeños", ha espetado.

SIN BAJAR LA GUARDIA CON EL TREN

Por otra parte, el presidente de la Junta también ha defendido durante su discurso que "obviamente" hay por "delante" para la comunidad retos en cuanto a la vertebración del territorio y las infraestructuras en Extremadura, entre ellas el desarrollo ferroviario, una cuestión esta última en la que no hay que "bajar la guardia".

"Es verdad que se han invertido 1.700 millones, es verdad que para terminarlo faltan otros 1.300, y por lo tanto nada de bajar la guardia. Por lo tanto, no sólo respetar sino valorar en su justo término a todo aquel que a su manera reivindique en unos días en los que tenemos que ser esencialmente reivindicativos, pero no sólo y no solamente para lo que nos tienen que traer, sino para además de lo que nos corresponde en justicia nos dejen de una vez por todas volar", ha dicho.

"Para que algún tertuliano dentro de algunos años no considere sorprendente lo que ocurre aquí y va a ocurrir aquí en los próximos meses y en los próximos años", ha añadido.

Asimismo, durante su discurso se ha referido también a la lacra de la violencia de género en España, una cuestión en cuya lucha a su juicio "lo más difícil está por llegar".

"Mal haríamos si no entendiéramos que lo más difícil está por llegar... Se ha avanzado mucho, se han dado pasos significativos pero queda mucho tiempo todavía y mucho camino por recorrer", ha dicho, porque ésta es una situación que se origina en "todo un estatus de superioridad" de generaciones que tenían "derecho a tantas cosas" y que creían que podían "disponer de la vida de los demás".

Por otra parte, Fernández Vara también ha defendido que a su juicio hay que llevar a cabo una "clara reformulación" de lo que significan las palabras "progreso, crecimiento y desarrollo", toda vez que éstas deben significar "crecimiento justo, inclusivo e incluyente".

Según ha explicado, cuando habla de reformular a lo que se refiere es a apostar por intentar "encontrar puntos de encuentro" cada uno desde sus "presupuestos teóricos" previos, para hacer frente a cuestiones como la desertización vinculada con el cambio climático, con la sequía y con los incendios, algo que --ha recalcado-- a lo que "necesariamente" hay que hacer frente con el desarrollo de las renovables.

También ha considerado el presidente de la Junta que hay que reformular el proyecto para articular "un gran acuerdo por las familias y sus necesidades en el futuro", con políticas de empleo, educación y salud para no ser las "grandes damnificadas" de la situación actual.

Al mismo tiempo, ha defendido que la formación del capital humano debe ser el "eje" de las política públicas como "el gran elemento" de desarrollo y del futuro de Extremadura; y ha defendido la "apuesta especial" de la comunidad en materia de cooperación al desarrollo.

Por otra parte, en otro momento de su discurso, Fernández Vara ha apostado por que los políticos se alejen de los discursos "modelo burbuja" que hace a éstos "participar más como élite que como verdaderos receptores de las preocupaciones" de los ciudadanos.

Al respecto, ha reivindicado "el discurso de lo pequeño", y ha explicado que el pasado domingo en Olivenza le paró una chica que estaba sentada en un parque y que le preguntó si creía que ella tendrá otra vida diferente a la actual, y ha añadido que no tuvo "muchas más respuestas que darle" que no olvidar nunca que "además de los grandes discursos, hay gente que necesita de la política" para encontrar respuestas a sus necesidades.

Finalmente, en alusión a la pandemia, ha destacado que "la hemos podido vencer gracias al progreso y desarrollo de la Ciencia, la Investigación y la Innovación", y ha advertido de que, tras ello, ha llegado la guerra en la que Rusia "ha demostrado que su gran enemigo a batir es el mundo civilizado y libre", y como consecuencia de lo cual "ha habido una agudización de las consecuencias del cambio climático" y de la "pandemia de la desigualdad" en la que "nada sobra y todo hace falta".

UNIDAS POR EXTREMADURA

La portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha señalado que la región debe ser la "matria común" que proteja a su pueblo "en los peores momentos", en alusión a las consecuencias de la guerra en Ucrania y del cambio climático.

En su intervención en el acto institucional del Día de Extremadura en la Asamblea de Extremadura, ha señalado que para ello hay que defender a la región, "no permitiendo que la avaricia de unos pocos vacíen sus pantanos, contaminen sus aguas y destrocen sus valles y dehesas para extraer minerales que solo enriquecen a multinacionales extractivistas".

Para De Miguel, "la matria extremeña merece ser cuidada", y para ello lo extremeños deben comprometerse, pues es necesario que todo su "talento" se quede en la región "construyendo una Extremadura mejor", así como que "los que se fueron por necesidad puedan volver".

Por ello, ha reclamado que los extremeños pongan toda su "inteligencia, audacia, creatividad, esfuerzo y amor en construir una matria extremeña que nos cuide y nos permita construir un futuro de esperanza".

La portavoz de la coalición extremeña ha iniciado su intervención citando un poema de Miguel Hernández que define el horror de la guerra, que es, en palabras del Papa Francisco, "el fracaso de la política y de la humanidad".





Pero también se ha referido a los efectos económicos del conflicto en Ucrania que están llegando a los hogares de los extremeños, e incluso ha vaticinado que en invierno las consecuencias serán "mayores".

Por ello, ha aprovechado este acto para hacer un llamamiento a la paz y a la diplomacia, porque los conflictos necesitan una solución, pero esto no se consigue "con más armas, sino con diálogo", ha subrayado.

Asimismo, ha citado algunos de los 57 conflictos armados que hay actualmente en el planeta, sobre los cuáles ha deseado que pensar en sus consecuencia "encogiera el alma de la misma manera" que ocurre con la guerra en Ucrania.

En esta línea, ha resaltado que Extremadura ha sido "siempre, por desgracia", una tierra de emigrantes, de "gente curtida" que no tuvo otro remedio que "hacer las maletas en busca de futuro mejor", por lo que ahora cree que "debería convertirse en se una tierra que abra los brazos para recibir a los que se fueron y también a los que quieran venir".

Pero para la dirigente de Unidas por Extremadura, más allá de la guerra, hay un conflicto "aún más complejo" que atañe al futuro de la región. Así, ha dicho que la emergencia climática está "a punto de convertirse en un colapso climático para el que no estamos preparados si no empezamos a asumir de manera valiente y decidida que nuestro modelo de desarrollo ya no vale".

"Nuestros embalses se resquebrajan, los campos se secan... Extremadura corre el riesgo de convertirse en un desierto y los proyectos que creaban riqueza ya no son válidos y hay que repensarlos desde la raíz", ha afirmado Irene de Miguel.

Y es que, la guerra y el cambio climático "ponen en riesgo lo más básico", como es "comer, beber, calentarnos...", ante lo cual la respuesta pasa por "potenciar el bien común, la cooperación, la solidaridad, apostar por ser comunidad, y no por la ley de la selva o por el sálvese quien pueda".

En este punto, ha apelado a los extremeño a sacar lo mejor de cada uno y a "pensar en común, en colectivo", como ocurriera, ha señalado, el 25 de marzo de 1936 "cuando se levantaron 80.000 yunteros para exigir poder labrar la tierra para alimentar a sus familias y avanzar en justicia social", un gesto que ahora pueden repetir los extremeños 86 años después, porque "Extremadura no se resigna ni se rinde".

De Miguel ha finalizado lanzando un viva por "una Extremadura digna, justa, fronteriza, igualitaria, ecológica, solidaria, feminista, soberana y libre".

CIUDADANOS

El portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, David Salazar, ha reconocido que aunque el presente es "incierto", con un otoño que se espera sea "complicado" y un invierno "lleno de incertidumbre" por la situación económica, él está "lleno de optimismo" porque Extremadura tiene "futuro" gracias a que está "llena de gente válida".

"Aunque el presente sea incierto, y aunque el presente este otoño e invierno vayan a ser duros, no puedo otra cosa que estar cargado de optimismo hacia los míos, hacia Extremadura, porque nuestra tierra está llena de gente valiente, de gente válida que se ha cansado, de gente que quiere recuperar la alegría y que no quiere soltarla jamás", ha subrayado.

"Porque fuimos pasado pero también somos presente y sobre todo vamos a ser futuro, porque somos extremeñas y extremeños, somos Extremadura, somos la mejor tierra del mundo", ha añadido Salazar durante el acto institucional con motivo del Día de Extremadura celebrado este miércoles en la Asamblea.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que "sobre todo" Extremadura tiene "futuro". "Somos la mejor tierra del mundo. Viva Extremadura y viva España", ha espetado.





Así, tras apuntar que se espera un otoño "muy complicado" y un invierno "lleno de incertidumbre" y además es "año electoral", lo que lleva a ver que "el futuro es incierto", ha reconocido que a su juicio "lo fácil sería hacer un discurso catastrofista", pero ha afirmado no obstante que está "lleno de optimismo" porque "esto es Extremadura y cuando peor vienen dadas es cuando sacamos lo mejor de nosotros mismos".

"Lo que es nuestro no se pide, se coge. Es nuestro la alegría de vivir, de vivir sin miedo ante el futuro, porque este depende de nosotros mismos. El megaproyecto de Extremadura somos nosotros mismos, y es volver a saber quiénes somos para volver a recuperar el futuro", ha refrendado Salazar.

"Porque fuimos importantes en el pasado estoy lleno de optimismo" porque los extremeños "decidirán el futuro por ellos mismos, sin tutelas, porque el futuro es nuestro y nos pertenece", ha señalado el portavoz de Ciudadanos, que entiende que "ya está bien de pedir permiso". "Somos la mejor tierra del mundo y no tenemos que demostrarlo, si acaso que lo demuestre la segunda", ha defendido.

Así, ha afirmado que mira al futuro "con optimismo" porque los niños extremeñas descienden de los conquistadores de América, así como porque cuenta con ilustres escritores, entre otras personalidades. "Mirar al futuro con optimismo no significa ocultar los problemas que tenemos, es saber con certeza que todo lo que necesitamos para superarlos, nos tenemos a nosotros mismos y sobre todo tenemos a nuestra tierra" para superar las dificultades, ha espetado.

No obstante, ha señalado que este "optimismo" con el que dice mira al futuro no le hace olvidar los "problemas" que sufren los extremeños, entre los que ha citado el precio de la energía, la sequía, el paro o la ausencia de un tren "digno".

Finalmente, Salazar ha apuntado que Extremadura es la mayor región con agua embalsada del país, y que sus ingenieros son "los mejores de España" y tiene "un yacimiento de litio entre los más grandes del mundo", y miles de niños "no van a crecer con complejos" sino que "van a poder mirarse en espejos presentes" como el del primer olímpico extremeño de escalada o Guadalupe Porras como la primera colegiada española que ha pitado en la Champions.

PARTIDO POPULAR

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha reclamado "respeto" e "igualdad" para la comunidad extremeña, algo que "ha fallado y está fallando en la ficticia puesta en servicio de un AVE imaginario, que ha colmado el vaso de la paciencia extremeños", y por lo que los miembros del PP acudirán este jueves a la concentración por el tren que tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados.

Así se ha pronunciado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, durante su intervención en el acto institucional de conmemoración del Día de Extremadura que se ha celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

En su intervención, Cristina Teniente ha felicitado a todos los galardonados con la Medalla de Extremadura, y ha calificado la región extremeña como una "tierra única, sabia en su humildad y una tierra auténtica, sincera y veraz", así como "fieles y profundamentalmente leales a España".

Por eso Extremadura es "una tierra cargada de razones", ante lo que Teniente ha considerado que "ningún gobierno tiene derecho a olvidarnos, a ofendernos o a descuidarnos", algo que "no merece nadie, y mucho menos el pueblo extremeño", ha reafirmado.

En ese sentido, la portavoz parlamentaria del PP ha defendido que los extremeños no pueden "seguir siendo los hijos agraviados, que siempre tienen que esperar, los que resignan o se conforman", y que sueñan "con la tierra prometida que no llega, con infraestructuras imposibles que vuelan a otras latitudes", ha lamentado.





"No podemos seguir así, no podemos ser los últimos, los más pobres, cada vez más despoblados y estar cada día más lejos", ha reclamado Cristina Teniente, quien ha destacado que Extremadura quiere "como mínimo, lo mismo" que otras regiones, porque "de lo contrario, la brecha se dispara, la convergencia se aleja, y estaremos cada vez más rezagamos".

Así, Cristina Teniente ha lamentado que "esto es lo que ha ocurrido históricamente", por lo que ha reclamado "respeto" e "igualdad" para Extremadura, ya que se trata de "un principio constitucionalmente consagrado" así como una "obligación moral".

Según la portavoz parlamentaria del PP, "España se construye desde la equidad, desde la verdad y desde el respeto", tras lo que ha lamentado que "respeto es lo que ha fallado y está fallando en la ficticia puesta en servicio de un AVE imaginario, que ha colmado el vaso de la paciencia extremeños", ha dicho.

"Son demasiadas incidencias, hoy hemos tenido la última", ha resaltado Cristina Teniente, quien ha apuntado que "la mejor forma con la que podemos celebrar el día 8 sea manifestándonos en Madrid por nuestro tren, por nuestro AVE, que es lo que vamos a hacer".

Para Cristina Teniente, "son demasiadas deudas históricas, es demasiado larga la espera en el andén del olvido", por lo que ha reclamado que "lo que otros territorios tienen, no sea solo un sueño incompleto para nuestra querida tierra".

Por todo ello, el PP de Extreamdura ha exigido "un tren digno, un AVE y modelo de financiación justo, que garantice nuestros servicios y que preserve la igualdad de todos los españoles", ha concluido.