El Granada CF juega cuatro veces a la ruleta rusa

La victoria del Granada frente al Deportivo de La Coruña estuvo precedida de cuatro decisiones que pocas veces ofrecen éxito. En esta ocasión no fue así y todas fueron aciertos. Pacheta decidió jugar con tres centrales, Manu Lama, Williams y Bambo. Por lo general, cuando esto no es lo habitual, el resultado suele ser la descoordinación. En segundo lugar optó por colocar a un extremo de lateral derecho, Álex Sola, y esto suele ser sinónimo de dificultades. También dio la titularidad a un futbolista con apenas minutos esta temporada, Trigueros, y en estos casos la falta de ritmo se acusa. La cuarta decisión extraña fue jugar con un falso nueve, Arnaiz, y esto sin haberlo practicado de manera asidua en competición no da buen resultado. Lo más normal es que tanta alteración hubiera acabado en desastre por no estar engrasadas las ideas, pero fue un éxito. La defensa estuvo prácticamente impecable, el centrocampista actuó como un acertado director de juego y el delantero terminó marcando. Fue como jugar cuatro veces a la ruleta rusa y tener éxito en todas las ocasiones. Es probable que en el futuro, especialmente como local y en lo relativo a las modificaciones en la retaguardia, este sistema no sea válido, pero se consiguieron los tres puntos y cabe ser calificado como un acierto.

La recuperación de Trigueros

Después de esta victoria cabe preguntarse si el Granada ha recuperado en una buena versión a Trigueros. Posiblemente el esquema utilizado pudo influir en su óptimo rendimiento. Caso de que el centrocampista continúe ofreciendo el mismo nivel que en Riazor, las posibilidades de mejorar el juego son muchas.

Tres partidos claves y atención a los lesionados

Los tres próximos partidos del Granada son con rivales directos para lograr la salvación. El domingo próximo (16:15 h.) recibe al Andorra. Luego, el domingo 22 de marzo (16:15 h.), visita a la Real Sociedad B. Y el tercer partido de la serie será recibiendo al Huesca. Está por determinar el día y la hora. De cara a estos partidos el Granada debe estar pendiente de la evolución de los jugadores lesionados. Cabe esperar la recuperación de Rubén Alcaraz y habrá que estar atentos a la situación de Bambo y Baba, que terminaron el encuentro del domingo teniendo que ser sustituidos debido a las molestias físicas que padecían.