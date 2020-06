Radio Taxi desmiente a Vox Mérida

Vox Mérida ha pedido a través de su perfil de facebook que se retire un wc portatil, instalado en la plaza de Santa María. La formación, liderada en la capital extremeña por Angel Pelayo Gordillo, asegura que lleva instalado desde Navidad y es insalubre para los ciudadanos.

Esto dice en su publicación:

Por su parte, desde el sector del Taxi han querido desmentir la denuncia en facebook por Vox Mérida:

Desde Radio Taxi Mérida y por alusión indicar que este WC portátil no lleva desde navidad ni desde carnavales, ya que en ambos casos se retiraron tras los eventos. Segundo, ese WC se instaló al entrar en estado de alarma y a petición de nuestro colectivo por no tener nada abierto para realizar nuestras necesidades. Sin querer entrar en detalles respecto a la arqueta es obvio que si el WC es provisional la instalación debe serlo igualmente. Con el fin de mejorar es de agradecer que los partidos políticos denuncien las necesidades de nuestra ciudad pero no faltando a la verdad.