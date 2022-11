Osuna, alcalde de Mérida: “Vamos a mostrarle a Su Santidad nuestra gratitud por el Año Jubilar Eulaliense"

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha anunciado en la cadena COPE que el Ayuntamiento “ya dispone de los fondos del Ministerio” para licitar las obras de rehabilitación del Mercado de Calatrava, que se convertirá en el próximo Museo de Historia de la ciudad de Mérida y ha adelantado cuándo comenzarán las obras para convertir en plataforma única las calles Graciano y John Lennon, situadas en el centro de la ciudad.

“Ya hemos recibido del Gobierno la transferencia de los 3 millones de euros. Ya están en nuestra cuenta y estamos rematando el proyecto para poder licitar las obras del Mercado de Catalatrava”, ha explicado.

Antonio Rodríguez Osuna (PSOE) ha concedido este sábado una entrevista a COPE Extremadura en la que ha detallado la agenda que llevará a cabo la próxima semana en Roma. El próximo miércoles, junto al Arzobispo de Mérida – Badajoz, Monseñor Celso Morga, mantendrá una “audiencia privada con el Papa Francisco” para explicarle “la importancia que tiene el Año Jubilar Eulaliense”, concedido por El Vaticano.

“Vamos a contarle a Su Santidad que nuestra Basílica se construyó en 1230 sobre una antigua basílica paleocristiana y que somos la cuna del cristianismo”

Además, ha querido agradecer “el esfuerzo” que ha realizado el Arzobispo Morga para que se produzca este encuentro en la Santa Sede y ha destacado la importancia que tiene para él este encuentro “como cristiano y como católico”.

“Vamos a contarle a Su Santidad que nuestra Basílica se construyó en 1230 sobre una antigua basílica paleocristiana y que somos la cuna del cristianismo”, ha explicado. Una delegación en la que estará también el presidente de la Junta de Cofradías, Luis Miguel González.

“Queremos que la Iglesia Católica potencie a la ciudad de Mérida como cuna del cristianismo. Tenemos evidencias científicas, no tenemos por qué esconder nada. Mérida tiene una domus eclesiae, que es la primera iglesia paleocristiana que hay en la Península. No hay ningún otro hallazgo que se haya descubierto como ese. Tenemos a la Mártir que falleció en el 304 después de Cristo y tenemos constatadas que se hicieron las primeras peregrinaciones cristianas en España y en Europa” ha relatado.

"HERMANAMIENTO CON LA CIUDAD DE ROMA"

El jueves se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, para anunciar “el inicio de los trámites para la posibilidad de un hermanamiento real entre Roma y Mérida. Son los primeros pasos para poder conseguir algo muy importante para Mérida, una ciudad pequeña pero con mucha historia”.

Este día, por la tarde, se presentará el libro de Trinidad Nogales, la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, titulado “Ciudades romanas de Hispania” en una jornada con los principales investigadores y científicos sobre historia de la capital italiana.

La semana finalizará el viernes en Bruselas porque la ciudad de Mérida ha quedado finalista a uno de los Premios europeos de Accesibilidad.

"Aunque días previos se hagan algunas mediciones topográficas, las obras en Graciano y John Lennon van a empezar después de Reyes, en la semana del 9 de enero"

Osuna repetirá como candidato del PSOE a la Alcaldía de Mérida, pese a que prometió cuando fue elegido alcalde que sólo estaría 8 años en el cargo. Ante si esto ha sido “un castigo” del PSOE tras desafiar al aparato cuando se presentó a la Dirección provincial, ha considerado que “esto es voluntario" y lo hace "porque quiero completar mi proyecto para la ciudad, pese a que tenía otras ofertas encima de la mesa”. También se ha referido a la relación que mantiene con el secretario general del PSOE y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"LA SEMANA DEL 9 DE ENERO"

El primer edil emeritense ha adelantado también este sábado que las obras en las calles Graciano y John Lennon, para incluirlas dentro de la plataforma única del centro de la ciudad, “comenzarán después de Reyes”, al término de las navidades. “En la semana del 9 de enero, aunque días previos se hagan algunas mediciones topográficas, esa obra va a empezar después de Reyes”, ha aclarado.

Mercado de Calatrava, construido en 1887 en parte del solar donde estuvo la iglesia del Convento de San Fco





Rodríguez Osuna ha señalado que, “en los próximos días” se conocerá la licitación de la accesibilidad al Templo de Diana y otras obras en la ciudad con cargo a los fondos Next Generation recibidos de la Unión Europea, una partida de 16 millones de euros, aunque no ha querido dar fechas para su finalización. En cambio, no ha entrado a valorar la polémica que ha provocado que la Junta de Extremadura haya solicitado más documentación sobre el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para su declaración de Bien de Interés Cultural.

Además ha destacado el anuncio del FAIIP con el préstamo de 120 millones de euros para la promotora de la Azucarera que se instalará en Expacio Mérida. “Parece que está más cerca, pero en estos 7 años en política he aprendido que la prudencia es buena consejera”.

Esta entrevista se ha emitido desde el despacho de Alcaldía del Ayuntamiento de Mérida.

Fabián Vázquez y Antonio Rodríguez Osuna en un momento de la entrevista de este sábado en COPE