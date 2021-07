La organización del Stone&Music ratifica el concierto de Plácido Domingo

La dirección del Stone&Music Festival de Mérida ha afirmado este sábado que el concierto del tenor Plácido Domingo previsto para el 25 de septiembre en el teatro romano de la capital extremeña no ha sido cancelado y ha informado de que en las próximas horas anunciará la orquesta que le acompañará en sustitución de la de Extremadura.



El certamen hace estas declaraciones después de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura haya rechazado este sábado la actuación del tenor en el festival emeritense y haya decidido que la Fundación Orquesta de Extremadura no actuará con él.



En una nota, la dirección del certamen señala que la función de Plácido Domingo no ha sido cancelada y que "el concierto sigue cerrando la programación de este año" tal y como se anunció este viernes.



Añade que "en las próximas horas" se anunciará la orquesta que le acompañará en su actuación en sustitución de la Orquesta de Extremadura tras la decisión del Ejecutivo extremeño.



"Lamentamos profundamente toda la polémica surgida y al respecto de la misma nos pronunciaremos igualmente en las próximas horas", concluye el comunicado.