¿Notas el agua con sabor u olor extraño en Mérida?

En los últimos días, vecinos de Mérida, Calamonte y la Mancomunidad de Cornalvo han notado que el agua del grifo presenta un sabor u olor diferente al habitual.

Aqualia, concesionaria del servicio municipal de agua, ha explicado que estos episodios puntuales se deben a las altas temperaturas de la semana pasada, que han favorecido el desarrollo de algas en la presa de Alange y han provocado ligeros cambios organolépticos (es decir, en el olor y el sabor).

No obstante, la compañía insiste en que la calidad sanitaria del agua no se ha visto afectada. El agua de Mérida se somete a controles exhaustivos 24 horas al día, 7 días a la semana, tanto en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) como en los depósitos y en la red de distribución.

Para mejorar la situación, Aqualia está realizando purgas controladas en los desagües de la red, sobre todo en zonas donde el agua permanece más tiempo en las tuberías, asegurando así frescura y calidad en el suministro.

Además, el Ayuntamiento de Mérida ha anunciado una inversión de 700.000 euros antes de que acabe 2025 en equipos de ozonización y dióxido de cloro de última generación, lo que permitirá reforzar la potabilización y adaptarse a los nuevos requisitos legislativos.

Desde Aqualia y el Consistorio subrayan que Mérida sigue siendo un ejemplo de gestión responsable y transparente, y recuerdan que la ciudadanía puede resolver cualquier duda contactando con el servicio de atención al cliente.