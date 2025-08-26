Mérida alza la voz por la salud mental: charla clave para prevenir el suicidio adolescente

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Feafes Calma - Salud Mental, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y con financiación de la Diputación de Badajoz, organiza una charla imprescindible el 10 de septiembre a las 19:00 horas en el Centro Cultural Alcazaba.

La delegada de Educación, Susana Fajardo, ha presentado esta iniciativa que busca dar visibilidad a las entidades implicadas en la salud mental y poner al servicio de la ciudadanía todos los recursos municipales disponibles. Fajardo ha alertado sobre el impacto de los discursos de odio en redes sociales, que afectan directamente al desarrollo emocional de los adolescentes.

La charla será impartida por la psicóloga infanto-juvenil Esther Milanés y el educador social Christian Cano, quienes presentarán la innovadora “Guía para cuidar tu vida”, parte del proyecto Mejorando la salud mental infanto-juvenil en el ámbito rural. Esta guía incluye: