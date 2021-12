Los autónomos de Extremadura rechazan las subidas de cuotas en 2022

La Organización de Profesionales Autónomos de Extremadura (Opaex) ha lamentado la subida prevista en las cuotas de los autónomos de cara al próximo año, incremento contemplado en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), al considerar que lastrará la recuperación del sector.



Estos cambios se habían puesto sobre la mesa antes de la pandemia, aunque el presidente de Opaex, Fernando Segador, considera que “ahora no es el momento más idóneo para llevarlos a cabo" pues "se debería haber esperado antes de realizar ahora cualquier posible modificación que impacte en el sector”.



En una situación como la actual, donde la pandemia impacta aún de forma importante en las compañías, estas medidas “son negativas, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas empresas y a los autónomos”, ha dicho en palabras a Efe.



Esta circunstancia redundará por tanto sobre todo en Extremadura, ha manifestado, donde la microempresa tiene un peso muy importante en el tejido productivo, y por tener además indicadores económicos más bajos respecto a otras comunidades autónomas.



Segador ha insistido en que es necesario alcanzar “la recuperación total” para “abordar medidas de este tipo”.



El aumento medio de las cuotas será de ocho euros mensuales, una cantidad que en opinión del presidente de Opaex no supondrá por sí misma que se produzcan bajas en el número de autónomos, pero “sí influirá en la recuperación del sector después de los momentos tan malos que se sufren durante los últimos meses”.



En este sentido “muchas actividades aún no se han recuperado” y “la espada de Damocles” de un empeoramiento de la situación de la pandemia finalmente se ha producido, ante la cual “la amenaza de las restricciones” sobrevuela de nuevo a los sectores económicos españoles y extremeños.



En su opinión, en el momento actual “sería por tanto más adecuado hablar de cuestiones como la fiscalidad del sector o de las medidas necesarias para que los autónomos no sufran tamaña presión impositiva en sus negocios”.



Segador ha insistido en que el área de los autónomos extremeña está “lejos de una recuperación real” con respecto a los niveles pre pandemia, principalmente en sectores como el comercio, eventos de ocio o servicios como los gimnasios, frente a otros, como por ejemplo la construcción, que en los últimos meses sí han logrado retomar el pulso de manera más ágil.