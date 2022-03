“Gracias por tanto”, es el lema elegido para celebrar en este 2022 el día Mundial del Síndrome de Down.

Jornada de actividades en la calle, en todos los puntos de la región, donde entidades y asociaciones han querido visibilizar la igualdad de oportunidades y la vida independiente.

En el caso de Down Mérida, las flores amarillas, el color que simboliza este síndrome, han sido las protagonistas. Las han repartido, durante toda la mañana, en la Plaza de España, donde también han llevado a cabo una performance y un tik tok.

Ya por la tarde la conmemoración seguirá en el Centro Cultural Santo Domingo de la capital extremeña a partir de las 18,00 horas. Allí se celebrará el acto institucional del Día Mundial del síndrome de Down.

Los asistentes al mismo conocerán de primera mano la campaña de Down España, así como la versión local de la misma; escucharán por primera vez la versión sonora --realizada con la colaboración de Fundación CB, la periodista Susana Mangut y el músico Daniel Luna-- del relato ganador del I concurso escolar de cuentos sobre síndrome de Down que fue fallado en diciembre. Además se leerá el manifiesto redactado por los socios con síndrome de Down y que, en esta ocasión, al tinte reivindicativo habitual de estos documentos, añade el de agradecimiento por todo lo luchado.

A todo ello, hay que sumar que se podrán ver, sólo esa tarde, algunos de los lienzos que formaron parte de la ExpoDown organizada hace tres años para celebrar este día; que todos los asistentes podrán colaborar en la composición de un cuadro-mensaje y alguna que otra sorpresa más.