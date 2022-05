Extremadura sigue sin casos de la viruela del mono, aunque con los servicios sanitarios alertados

La comunidad autónoma de Extremadura se mantiene sin casos de la viruela del mono, aunque los servicios sanitarios se encuentran ya alertados --y con los protocolos enviados-- por si algún ciudadano se presentase con síntomas o para realizar alguna consulta.

"De momento no tenemos nada (ningún caso) y seguiremos pendientes mientras dure el tiempo de la alerta", ha espetado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha incidido en que en todo caso entre los centros sanitarios "están distribuidos los protocolos" de actuación.

Además, ha explicado que la Junta está participando en la reuniones que está manteniendo el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Sistema Nacional de Salud a través de Epidemiología, así como está enviando las actualizaciones de protocolo que se vayan haciendo.

Asimismo, sobre una posible actualización de la vacuna contra la viruela, Vergeles ha señalado que es un asunto que está estudiando la Ponencia de Vacunas y "hasta en tanto no lo tengan determinado no se puede decir nada".

"Porque no es sólo que se pongan vacunas de la viruela, sino que la vacuna de la viruela que tenemos primero es efectiva para el virus que ha aparecido, y en segundo lugar si los beneficios superan a los riesgos de ponerse la vacuna", ya que "ninguna vacuna está exenta como ningún medicamento de efectos secundarios" y, por tanto, hay que dejar que la Ponencia de Vacunas "primero se pronuncie al respecto" y "luego como lo hecho en la Covid, en las campañas de vacunación, que ya vayamos todo el Sistema Nacional de Salud" detrás.

De este modo lo ha indicado a preguntas de los medios antes de firmar este viernes en Mérida con las mancomunidades de municipios y entidades locales de la región el nuevo convenio de Atención y Defensa de la Persona Consumidora.

Por otra parte, preguntado por los medios sobre la comunicación que algunas CCAA están realizando de los casos de virus del mono, Vergeles ha indicado que él no va a criticar cómo se ha realizado la comunicación por parte de ningún responsable sanitario de ninguna comunidad autónoma, aunque ha añadido que "sin tener cuál es el mecanismo de transmisión lo único" a su juicio hay que hacer es "llamar a la ciudadanía a que acuda al sistema sanitario si presenta los síntomas, independientemente de cuál sea la vía de transmisión".

"No teniendo claro cuál es el mecanismo de transmisión no me parece oportuno que esto lo convirtamos en una especie de tapar o de ocultar. Si la comunicación puede entorpecer eso yo pediría máxima prudencia hasta que tuviésemos claro cuál es el mecanismo de transmisión", ha espetado el consejero, quien ha añadido que hasta ahora "sólo" se sabe que al igual que otros virus de la viruela se transmite "en contacto muy estrecho con fluidos, pero eso puede ser sangre o distintos fluidos".

"Y por lo tanto, yo no me atrevería ahora mismo sin que me lo dijesen autoridades europeas ni la Organización Mundial de la Salud ni ninguna entidad de solvencia que el mecanismo" de transmisión es uno determinado, ha añadido.

Así, ha apuntado que "se puede hacer una descripción de la mayoría de los casos que se han presentado en una determinada zona geográfica del país" pero ha rehusado pronunciarse sobre cuál podría ser el mecanismo de transmisión hasta que se tenga "claro", y ha vuelto a señalar que lo que él puede hacer ahora es "animar es a que si tienen esos síntomas que acudan" al sistema sanitario.