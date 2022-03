Cs Extremadura exige la convocatoria inmediata de un Consejo de Gobierno con "medidas para la próxima semana"

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha incidido en la necesidad de que se reúna el Consejo de Gobierno de forma "inmediata" para decidir "medidas urgentes" que se pongan en marcha las próximas semanas.

Así, Salazar ha señalado en rueda de prensa que el "campo se muere, los transportistas y los autónomos se mueren", por lo que ha indicado que estos sectores tienen que tener dinero inmediato, algo que, como ha asegurado, "se puede hacer".

"Está bien plantear medidas como la bajada de impuestos, que llegarán pero tardarán tiempo, o como plantar con cereales y maíz en las zonas de barbecho, pero esto tarda meses en verse y dar resultado", ha criticado.

En este sentido, el portavoz de Cs Extremadura ha defendido que los agricultores, transportistas y autónomos "necesitan dinero y medidas inmediatas", por lo que ha reclamado al gobierno "que actúe ya porque vamos tarde".

El coordinador de Cs Extremadura ha incidido en que hoy la bombona de butano "se sitúa casi en 20 euros", la gasolina "está prácticamente al doble de etapas post pandemia y la luz casi cinco veces más cara que hace un año".

"Cosas como estas han llevado al sector de transporte a comenzar una huelga, huelga que apoyamos desde Ciudadanos y hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que esté a su lado", ha defendido, al tiempo que ha señalado que se necesita una "sociedad sostenible y donde exista dignidad para sus trabajadores", ha informado Cs.

A su vez, Salazar ha recordado que ya el jueves pasado, en el pleno de la Asamblea, su formación alertó de que la situación "no podía seguir así" porque el "campo se muere y los transportistas se mueren y lo único que ha dicho el presidente Fernández Vara es que se plante en barbecho, para barbecho la sociedad extremeña como no se tomen medidas inmediatas", ha lamentado. Y es que, según ha preguntado, "¿quién se puede preocupar de los próximos años si no sabemos si vamos a sobrevivir a las próximas semanas?".

"El paro de hoy y la concentración del domingo por el campo a la que acudiremos en masa necesita de medidas que no pueden esperar a la Unión Europea, por eso nosotros lo que pedimos a Vara es que actúe de manera inmediata, que el dinero que se iba a dedicar a otras cosas se emplee en esto porque esto es lo verdaderamente importante: nuestro campo, nuestro sector del transporte, nuestros autónomos y en definitiva, los que crean riqueza", ha indicado.

Finalmente, sobre la Conferencia de Presidentes celebrada este pasado domingo en La Palma, Salazar ha lamentado "que no se concretara nada". "¿De qué sirvió además de para una foto? No hubo ninguna medida concreta, las incertidumbres de hoy son las mismas que las de ayer. Y los políticos debemos estar para dar certidumbres y más ante un panorama como este", ha asegurado.

Para Salazar la Conferencia de Presidentes tal y como se llevó a cabo este pasado domingo "no es lo que pide la ciudadanía" porque, ha señalado, "los ciudadanos lo que necesitan son concreciones".