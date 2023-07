Europe descargará su show en el Stone & Music de Mérida

La banda de rock sueca 'Europe' se une al cartel del Stone & Music Festival 2023 con un esperado concierto que tendrá lugar el 21 de septiembre en el Teatro Romano de Mérida. Este concierto marcará el inicio de su gira "Time Capsule Tour", la cual conmemorará sus 40 años de carrera.

El festival, que se lleva a cabo en la ciudad histórica de Mérida, ha confirmado que esta será la única actuación de 'Europe' en España hasta la fecha, dentro de la veintena de conciertos que ofrecerán como parte de su nuevo tour. La organización del festival ha anunciado con entusiasmo esta incorporación a través de un comunicado oficial.

Durante su presentación en el Stone & Music Festival, 'Europe' ofrecerá a los fanáticos una retrospectiva de su destacada trayectoria musical. Los asistentes podrán disfrutar de sus grandes éxitos, así como de las canciones favoritas del público, entre las que se incluyen temas icónicos como "Carrie", "Rockthe Night" y la aclamada "The Final Countdown".

Con esta última confirmación, ya son doce los artistas que formarán parte de la octava edición de este prestigioso festival. Entre los nombres destacados se encuentran Juanes, Carlos Rivera, David Bisbal y Lola Índigo, quienes prometen brindar una experiencia musical inolvidable a los asistentes.

Las entradas para el concierto de 'Europe' estarán disponibles a partir del próximo lunes, 17 de julio, a las 10:00 a.m. Los interesados podrán adquirirlas tanto en la taquilla ubicada en la Plaza de España de Mérida como a través de la página web oficial del festival. Se espera una gran demanda, por lo que se recomienda adquirir las entradas con prontitud para asegurar un lugar en esta cita histórica con una de las bandas más emblemáticas del rock.

EUROPE

Europe es una banda sueca de rock que se formó en 1979 en Upplands Väsby, un suburbio de Estocolmo. Fundada por el vocalista Joey Tempest y el guitarrista John Norum bajo el nombre de Force, la banda ha dejado una huella significativa en la historia del rock. Su estilo musical fusiona elementos del hard rock y el heavy metal, y durante los años 80 y principios de los 90, se vieron influenciados por el glam metal de la época, aunque su sonido se inclinaba más hacia el metal melódico.

Después de un breve receso, Europe regresó en 2003 con un sonido más maduro y alejado del enfoque comercial de los ochenta, adoptando un estilo más arraigado al heavy metal. A lo largo de su carrera, la banda ha lanzado once álbumes de estudio, tres álbumes en vivo, tres recopilaciones y diecisiete vídeos musicales.

Sin embargo, Europe alcanzó reconocimiento internacional en la década de los 80 con su tercer álbum, "The Final Countdown" (1986). Este álbum fue un gran éxito comercial y vendió más de 15.5 millones de copias solo en Estados Unidos. La banda se convirtió en uno de los principales exponentes del rock en esa década y vendió más de veinte millones de álbumes en Estados Unidos y más de 60 millones en todo el mundo. Lograron posicionar dos discos en el Top 20 de la lista Billboard 200 ("The Final Countdown" y "Out of This World") y dos sencillos en el Top 10 del Billboard Hot 100 ("The Final Countdown" y "Carrie").

Después de un descanso prolongado a principios de los 90 debido a la disminución de la popularidad del género, la banda se reunió brevemente en 1992 para una única presentación en Estocolmo como parte de las celebraciones de fin de año. Sin embargo, la reunión oficial y esperada ocurrió en 2003. Desde entonces, han lanzado seis álbumes más: "Start from the Dark" (2004), "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012), "War of Kings" (2015) y "Walk the Earth" (2017).

La banda continúa dejando su marca en la industria musical y ahora se suma al cartel del Stone & Music Festival 2023.