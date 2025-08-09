Detienen a un hombre como presunto autor de una agresión sexual a una joven italiana en Mérida
Los hechos han ocurrido este sábado en una zona próxima al parque de las Siete Sillas
Almendralejo
1 min lectura
Un hombre de 54 años de edad ha sido detenido en Mérida como presunto responsable de una agresión sexual a una mujer de 19 años en una zona cercana al parque de las Siete Sillas de la capital autonómica, según ha confirmado a COPE la Policía Nacional. Los hechos han ocurrido este sábado.
Según ha podido saber COPE, la joven, de nacionalidad italiana, estaba haciendo el Camino de Santiago. En las Siete Sillas, fue abordada por un indigente de 54 años. La mujer pidió ayuda a algunas personas que pasaban por el lugar.
Se ha puesto en marcha el protocolo de actuación habitual, y la joven ha sido trasladada al hospital de Mérida.
