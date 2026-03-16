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Detenidos dos presuntos autores de los robos en el colegio Maximiliano Macías de Mérida

La Policía Nacional ha arrestado a dos personas por su presunta implicación en los asaltos continuados que sufría el centro educativo desde hace meses

El Maximiliano Macías de Mérida sufre otro robo en pocos meses

El Maximiliano Macías de Mérida sufre otro robo en pocos meses

Celia Lafuente

Mérida - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntos autores de los robos continuados que ha sufrido el colegio Maximiliano Macías de Mérida en los últimos meses. Las detenciones se han producido después de que la dirección del centro presentara una denuncia tras el último asalto, que tuvo lugar recientemente.

El último asalto: ordenadores y destrozos

En esta ocasión, los ladrones accedieron al interior del edificio rompiendo varias ventanas. Una vez dentro, sustrajeron parte del equipo informático del colegio y provocaron un gran desorden en algunas de las aulas, según ha podido saber esta casa.

Meses de ataques continuados

Este nuevo robo se suma a una larga lista de ataques que el centro educativo viene soportando desde hace meses, siendo el anterior en el mes de febrero. Entre los daños registrados en asaltos anteriores se incluyen pintadas, hogueras, la rotura de cristales y el robo de material del profesorado y del alumnado.

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