El derribo del muro de Santa Eulalia abre un nuevo recorrido para la Semana Santa de Mérida

Han comenzado los trabajos de derribo del muro del Centro de Interpretación de la Basílica de Santa Eulalia, una actuación clave dentro del proyecto para reordenar todo el entorno exterior del templo. Como consecuencia directa, esta Semana Santa las hermandades de la basílica realizarán su salida procesional desde una carpa que se instalará en la parte trasera del edificio.

Este cambio permitirá ver por primera vez a las cofradías salir por el lateral del Hornito para incorporarse a la Avenida de Extremadura, lo que ofrecerá una imagen inédita y novedosa de las procesiones en la ciudad. El itinerario ha sido comunicado por el Ayuntamiento a las hermandades, que pasarán junto al espacio de la cripta para conectar con la avenida.

Un proyecto para una gran plaza pública

Esta intervención forma parte de un proyecto más amplio que busca crear una gran plaza pública en todo el entorno de la basílica. La iniciativa comenzó en noviembre de 2023, con la demolición del muro que separaba el antiguo Convento de las Freylas de la avenida y del atrio. Más tarde, se eliminó también el cerramiento del propio atrio, continuando con la apertura de los espacios.

El objetivo final es crear un espacio uniforme y único que permita a los visitantes recorrer todo el perímetro de la basílica. De este modo, saldrán a la luz los lienzos traseros del templo, hasta ahora desconocidos para la mayoría de los emeritenses. El proyecto integra además el antiguo convento, que será rehabilitado como futura sede del Instituto de Arqueología, cuya finalización se prevé para 2028.

Las hermandades, primeras beneficiadas

Aunque la actuación responde a un plan urbanístico global, las primeras beneficiadas por el derribo del muro serán las dos hermandades que tienen su sede en Santa Eulalia. Se trata de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de la Cofradía Ferroviaria del Descendimiento. Ambas cofradías salían tradicionalmente desde una carpa en el atrio, pero las obras previas obligaron a trasladar su salida el año pasado a la zona de Maderas León.