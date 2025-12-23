El cine regresa al Teatro María Luisa de Mérida con 'E.T.', 'La princesa prometida' y 'La historia interminable'

El cine ha vuelto al Teatro María Luisa de Mérida más de veinte años después de su cierre como sala de proyecciones. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha presentado el nuevo sistema profesional de cine, que se ha instalado en el renovado espacio y que permitirá de nuevo la proyección de películas.

Un regreso solidario con los 80

Para celebrar esta vuelta, se ha programado un ciclo con tres grandes clásicos del cine de los ochenta. La primera película será 'E.T., el extraterrestre' el 27 de diciembre, seguida de 'La princesa prometida' el 2 de enero y 'La historia interminable' el 10 de enero. El precio de las entradas será de 3 euros y la recaudación se destinará íntegramente a la Fundación Cris, que financia proyectos de investigación para el tratamiento y la cura del cáncer.

El objetivo del Ayuntamiento siempre fue volver a recuperar este lugar como sala de cine" Antonio Rodríguez Osuna Alcalde de Mérida

El alcalde ha explicado que el objetivo no es competir con las salas comerciales, sino complementar la oferta cultural de la ciudad. "El objetivo del Ayuntamiento siempre fue volver a recuperar este lugar como sala de cine, pero también hacerlo no para competir con el cine comercial sino para que se puedan realizar aquí otro tipo de proyecciones que lleguen a más público", ha señalado Rodríguez Osuna. Por su parte, la coordinadora del teatro, Amalia Pérez, ha subrayado la "enorme ilusión de recuperar el cine en el María Luisa".

La recuperación de esta función también abre la puerta a nuevas posibilidades, como acoger futuras ediciones del Festival de Cine Inédito. Su director, Ángel Briz, ha manifestado que "esperamos que en el futuro pueda realizarse aquí el festival ya que había muchos espectadores que no podían acudir a los Cines Victoria, e incluso quizás disponer de dos sedes para la próxima edición".

Una inversión en cultura y tecnología

La adquisición del sistema de proyección ha sido adjudicada a la empresa Chemtrol División Teatro SA por un importe de 155.043,59 euros (IVA incluido). Esta inversión se enmarca en el Plan Director de Cultura de la ciudad y dota al teatro de un equipamiento de última generación, que incluye un videoproyector láser para sistema de cine digital profesional, un nuevo sistema acústico y pantallas de refuerzo visual.

Con esta mejora, el Teatro María Luisa, un espacio con un aforo de más de 500 espectadores, amplía su oferta y se consolida como un centro cultural polivalente para la ciudad de Mérida.