APAG Extremadura Asaja califica de “indignante” la valoración realizada por Agroseguro de la sequía en pastos

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado de “indignante” la valoración realizada por Agroseguro de la sequía en pastos relativa al mes de octubre, en la que dicen que en Extremadura "no hemos sufrido problemas de falta de precipitaciones, cuando es algo claro y palpable por todos los que pisamos el campo”.

Metidieri ha criticado con dureza el método de valoración que hace Agroseguro, "con el beneplácito de Enesa, muy alejado de la realidad y con unos satélites que sólo ven lo que le interesa a una parte, dejando desprotegidos a los ganaderos".

En concreto, para Agroseguro las comarcas de la provincia de Badajoz cuentan con un “índice de vegetación aceptable”, por lo que no son indemnizables, a pesar de la profunda sequía que azotó durante ese mes a zonas como Campiña, La Sibera, La Serena o Jerez. Desde APAG Extremadura Asaja no se entiende "cómo se puede valorar de una forma tan alejada de la realidad y del terreno, puesto que aquí sabemos perfectamente que en octubre no ha llovido".

También se ha puesto el acento en lo mal que funciona el sistema a la hora de dar a conocer los datos, puesto que, en la era de la tecnología, Agroseguro está ofreciendo los datos un mes y medio más tarde. La única respuesta a esta tardanza ,ha señalado Metidieri, "es porque hay un uso interesado de la información y se busca que con el paso del tiempo la memoria pierda la visión objetiva de cómo fueron los meses en cuanto a la pluviosidad".

Desde APAG Extremadura Asaja se ha pedido que se cambie el método de valoración y que haya más transparencia. Metidieri ha recordado que una reivindicación histórica es la peritación sobre el terreno. En el caso de que no se den valoraciones más realistas, la principal organización agraria del campo extremeño solicitará a todos sus asociados la no contratación de esta línea de seguro, "por no ajustarse a la realidad ni a las necesidades del campo", se ha concluido.