Mérida acoge la I Convención Extretattoo solidaria para luchar contra el Síndrome de Rett

La I Convención Extretattoo Mérida llega a la capital extremeña como una gran cita solidaria. El evento, organizado por la asociación Mi Princesa Rett, se celebrará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2026 en las instalaciones de IFEME - Institución Ferial de Mérida. El objetivo es recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Rett, una enfermedad rara que afecta, entre otras, a Martina, la hija del promotor de la iniciativa, Francisco Santiago.

Más de cien tatuadores de toda España

El evento contará con la participación de más de 100 tatuadores llegados desde numerosos puntos de España. Además, se han programado seminarios y ponencias con figuras importantes del mundo del tatuaje. El precio de la entrada es de 5 euros para un día y de 10 euros para el abono completo del fin de semana, que irán destinados íntegramente a la causa.

La convención ofrecerá también una amplia variedad de actividades para todos los públicos. Habrá food trucks, bebidas a precios populares, sorteos, concursos de comida y de picante, y música en directo. El programa se completa con una exposición de Lego, muestras de los artistas Lidia Caldeira y Alex Serrano, y la creación de un grafiti en directo a cargo de Nemo.

La historia de Martina, el motor del proyecto

Detrás de este proyecto se encuentra la historia de Francisco Santiago y su hija Martina, diagnosticada con Síndrome de Rett hace más de nueve años. Santiago define su paternidad como ostentar “uno de los títulos más importantes del mundo”. A pesar del duro golpe del diagnóstico, la sonrisa de su hija le enseñó la lección más importante: “Martina me enseño que al mundo se viene a ser felices y esa promesa es la que cada día me levanta”.

Para él, su hija es “el significado de la palabra felicidad”, una niña de la que, asegura, “te haces dependiente de ella”. Esta inspiración lo llevó a convertirse en su “escudero”, velando siempre por su bienestar y luchando para que sea lo más feliz posible. Aprendió a relativizar los problemas y a entender que “estar vivos es maravilloso”.

No pares de hacer lo que haces porque esa es la forma que ayudas a mi hermana"

El camino de la solidaridad de Francisco comenzó de una forma casi accidental, cuando, vestido de militar en la base General Menacho de Badajoz, se atrevió a entregarle una carta a la presentadora Eva González. Ella lo llamó a los dos días y desde entonces colabora con su causa. Este impulso lo llevó a crear la asociación y a no detenerse, especialmente tras conocer historias como la de una madre de una niña Rett que era muda y estaba sola. La tía de la pequeña le pidió: “No pares de hacer lo que haces porque esa es la forma que ayudas a mi hermana”.

Un objetivo final: la cura

El propósito final, como afirma Santiago, “es muy grande, curar a nuestras hijas”. Aunque no sabe si una solución llegará a tiempo para Martina, su lucha busca garantizar que “las princesas que vengan detrás tendrán su final feliz y su camino será más fácil de recorrer”. La convención de tatuajes es un paso más en este camino, una invitación a que la gente se una y ayude a empujar un carro que, admite, “no es fácil de empujar”.