Llega a Mérida el musical 'Let it be', con un elenco de ocho artistas extremeños

Llega a Mérida el musical ‘Let it be', que cuenta con un elenco de ocho artistas extremeños, con toda la música y voces en directo.

El público podrá disfrutar de las canciones del mejor grupo de la historia, pero no es un musical al uso, porque no trata, aunque parezca mentira, de The Beatles.

Habrá humor, vídeo mapping e, incluso, réplicas de los instrumentos de la banda de Liverpool. Ya han estrenado el espectáculo en Zaragoza y tienen compromisos adquiridos en diferentes puntos de la geografía española.

En Extremadura, en Mérida, la cita es este sábado, las 20 horas, en el Palacio de Congresos. Las entradas, en lagranentrada.com, y en el hotel Acosta de Almendralejo.

En COPE, hemos hablado con el director artístico, guionista y actor, José Enrique Guerrero.