Vara: “Los contagios no vienen de unas CCAA a otras. Nos contagiamos nosotros a nosotros mismos”

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "el problema de los contagios no viene de unas comunidades a otras" sino a que "nos estamos contagiando nosotros a nosotros mismos". "Quitémonos esa sensación de falsa seguridad que se puede tener porque creas que cerrando tu región ya estás tranquilito y no, tranquilito no; y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deben estar patrullando las calles para que se cumplan las restricciones a la movilidad que están establecidas", ha espetado.