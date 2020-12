El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha remitido una carta a sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: "Los niños no han podido salir al parque, no han visitado tanto a sus abuelos y familiares y han estado encerrados en casa durante más de tres meses. Han aguantado como campeones y han trabajado desde casa", reza en el mensaje del regidor pacense. "En esta mi carta me gustaría pediros solo una cosa: aunque no haya Cabalgata vengáis a Badajoz y dejéis algún regalo a todos los niños de la ciudad y pedanías".