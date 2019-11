Cruz Roja recorre las calles de Badajoz para atender a personas sin hogar

Equipos de voluntarios de Cruz Roja en Extremadura recorren las calles de Badajoz para atender a las personas sin hogar, una actuación que se refuerza especialmente durante los meses de otoño y de invierno ante la bajada de las temperaturas.

María Eugenia Antúnez es voluntaria de Cruz Roja en Extremadura. Forma parte de la Unidad de Emergencia Social de Badajoz que los jueves a partir de las diez de la noche recorre la ciudad para llevar bebida caliente y alimentos a las personas que no tienen hogar. El trabajo comienza una hora antes. A las nueve se prepara la comida que será más tarde repartida y se caliente la leche para ofrecer después un chocolate o un café a quien lo necesite.

La primera parada es la estación de autobuses. En ella se congregan ciudadanos que no tienen un techo bajo el que vivir, muchos de ellos tienen problemas de adicción.

Pero más allá del café o la comida buscan el alimento del alma, el que viene en forma de conversación. “Hacemos una escucha activa, empatizamos con las personas para poder ofrecerles recursos de Cruz Roja, de la ciudad o de fuera con los que puedan ir solventando algunas cuestiones de su día a día”, explica María Eugenia Antúnez.

El equipo de voluntarios recorre también las avenidas donde tienen sede los bancos. Los soportales de éstos son refugio de muchas personas sin hogar. Otra parada obligatoria es Puerta Palmas, donde se atiende a mujeres que ejercen la prostitución. La ruta finaliza en la Plaza Alta. Allí muchas personas también acuden a tomarse un chocolate o un café caliente, muchos de ellos también con problemas de adicción.

“Me sorprende cuando sales un jueves, un día con ambiente universitario en el que la gente sale a tomar algo, ver como hay un Badajoz normal y como hay otras vidas de las que no te das cuenta cuando vas andando por la calle. No eres consciente hasta que no sales a la calle a esas horas a buscarlos. Es otra realidad que hay en Badajoz y que parece que no existe”, apunta esta voluntaria de Cruz Roja en Extremadura.

En todo el país más de 2.000 voluntarios como María Eugenia prestan su ayuda estos días a quienes más lo necesitan, 12.000 personas en España en lo que va de año. “Pensar que están en la calle y que tú esa noche puedes darles conversación y algo calentito… Es algo que merece la pena. Son personas como tú y como yo”, concluye.

Las salidas de estos equipos se refuerzan estos meses de inviernos, así como la colaboración con los planes y protocolos que se ponen en marcha desde los ayuntamientos, otras instancias de la administración y las ONG.