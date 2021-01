Celdrán en estado puro: sus frases más recordadas

El exalcalde de Badajoz Miguel Celdrán ha fallecido en la madrugada de este jueves a los 80 años de edad. Fue alcalde de Badajoz por el PP entre los años 1995 y 2013, así como presidente provincial del PP de Badajoz, senador, y atualmente ostentaba el título de presidente de honor del PP de Extremadura.

En sus 18 años como regidor pacense, demostró "no tener pelos en la lengua", al afirmar en COPE, que "en Badajoz no hay palomos cojos, aquí los echamos a otro lado", palabras que se hicieron famosas a nivel nacional. El AVE a Extremadura fue, sin duda, uno de sus temas más recurrentes "con un canto me doy en los dientes si está para 2016", decía. "Me llevaré una gran alegría si me he equivocado, pero los milagros se hacen en Fátima", sentenció Celdrán ante los medios de comunicación.