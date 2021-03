CCOO reivindica la igualdad "necesaria" ante la Delegación del Gobierno en Badajoz

Medio centenar de personas se han concentrado este lunes en Badajoz frente a la Delegación del Gobierno, convocadas por el sindicato Comisiones Obreras, para reivindicar con motivo de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la igualdad "necesaria" en el mundo laboral y en el mundo social ante "discriminaciones" como la violencia de género, la brecha salarial o la precariedad laboral.

Autolimitada a 50 personas y bajo medidas de seguridad frente a la Covid-19 como mantener la distancia de seguridad, para lo cual se han marcado cruces en el suelo, la concentración se ha organizado bajo el lema 'Vivas, libres, unidas en la acción y en la reivindicación', en la que se han podido leer carteles como 'También en el trabajo no es no... No al acoso sexual' o 'Mismo trabajo mismo salario'. Acompañados de palmas, también se han escuchado voces como 'Queremos paridad, somos la mitad'.