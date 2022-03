Vergeles apunta que el cambio en la métrica no cambia el interés por la Covid, que se va a seguir vigilando

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha aclarado este miércoles que el cambio en la métrica del coronavirus que entra en vigor el próximo lunes, 28 de marzo, "no cambia el interés" por la enfermedad, que "se va a seguir vigilando", y permitirá que "la sociedad viva de una forma mucho más normalizada que en estos dos últimos años".

De esta forma se ha pronunciado Vergeles en rueda de prensa este miércoles en Mérida para informar de los asuntos tratados en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y el "cambio de la métrica" en el coronavirus que entra en vigor el próximo lunes, 28 de marzo.

Según ha explicado, este cambio de la métrica implica que "ya no hay que notificar diariamente los casos positivos", sino que "actuarán los sistemas de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas en la población, y de las infecciones respiratorias agudas graves en los hospitales".

En cualquier caso, continuarán "secuenciando algunas de las muestras de las personas que han dado positivo para ver las variantes", y trabajando "por si en algún momento hay alguno de los indicadores que diga que el riesgo está subiendo", ha dicho.

En su intervención, Vergeles ha aclarado que esto cambio de la métrica "no quiere decir que se vaya a dejar de vigilar la infección ni que haya que bajar la guardia" para protegerse, sino que "únicamente quiere decir que los esfuerzos del sistema sanitario tienen que centrarse en seguir midiendo de una forma diferente la enfermedad".

ATENDER PACIENTES GRAVES Y DETECTAR VARIANTES

En concreto, a partir del próximo el sistema sanitario se centrará en "atender bien a aquellos pacientes infectados que desarrollen enfermedad grave", así como en "detectar precozmente las variantes que circulen" por el país, y en "proteger a la población vulnerable".

Así, el consejero de Sanidad ha querido dejar claro que "lo que cambia es la métrica y no cambia el interés" por la enfermedad,

De tal forma que a partir del próximo lunes, si una persona presenta síntomas respiratorios leves "si no es de alto riesgo y si no pertenece a un grupo vulnerable, no hace falta que le hagan prueba diagnóstica de infección activa", ni antígenos ni PCR, y "desarrollará su vida normal".

En cualquier caso, esa persona "durante 10 días evitará en todo lo posible proteger a las personas vulnerables, igual que se hace con otras enfermedades respiratorias", ha explicado Vergeles, quien ha recomendado "reducir las interacciones sociales y extremar el uso de la mascarilla", tras lo que ha reiterado que "no hace falta hacerse ninguna prueba".

Sin embargo, si una persona presenta síntomas respiratorios agudos leves y "vive o trabaja en un ámbito de riesgo", como centros sanitarios o residencias de mayores, en ese caso "sí deben contactar con el sistema sanitario, y a estas personas sí se les realizará la prueba diagnóstica de infección activa", de tal forma que si da negativo, seguirá las mismas recomendaciones anteriores, y si da positivo, no podrá acudir a su trabajo durante cinco días, ha explicado Vergeles.

En el caso de que una persona que pertenece a un grupo vulnerable presenta síntomas respiratorios leves, sí se les realizaría la prueba de infección, y si dan un resultado positivo deberán avisar a sus contactos "solo para que lo sepan" ya que éstos no tienen que hacerse la prueba ni guardar cuarentena.

Por su parte, si una persona presenta síntomas respiratorios graves, deberá "acudir a un centro sanitario, donde además de realizarle una prueba diagnóstica de infección, se evaluará su situación clínica por si necesita ingreso hospitalario".

Finalmente, el titular de Sanidad ha realizado una llamada a los ciudadanos para que "si les dicen que no tienen que realizarse la prueba es porque clínicamente no tienen que realizársela", algo que es necesario interiorizar "después de dos años pidiéndole a la población de que ante cualquier síntoma acudiese a hacerse una prueba", pero "ahora las recomendaciones cambian", ha concluido.

Según ha destacado Vergeles, el hecho de que los ciudadanos hayan acudido a la vacunación "ha tenido su recompensa" de tal forma que "ahora podemos vivir más tranquilos", ha dicho. "El sistema sanitario va a seguir vigilando, pero de esa otra manera que permita que la sociedad viva de una forma mucho más normalizada que en estos dos últimos años", ha concluido.