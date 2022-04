Vélez pide bonificar el IBI en el caso de las familias numerosas

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Badajoz, Alejandro Vélez, ha registrado una moción para que el pleno municipal de este mes decida bonificar entre el 75 y el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el caso de las familias numerosas.



La moción, según un comunicado, propondrá al pleno la modificación de la ordenanza municipal reguladora del IBI para introducir una bonificación de hasta el 75 por ciento en el caso de las familias numerosas de régimen general y del 90% para las de régimen especial.



El texto explica que la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite que los municipios puedan determinar bonificaciones de hasta el 90 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles a favor de determinados sectores de la sociedad, entre los que se encuentran las familias numerosas.



En el caso pacense la medida permitiría aliviar la presión fiscal y apoyar a la economía familiar de Badajoz, así como fomentar la natalidad.



“Es evidente la crisis de natalidad actual, así como las dificultades económicas que las familias encuentran para llegar a final de mes, siendo aún más manifiesto en aquellas con más miembros, pues experimentan un aumento de gastos en alimentación, alquiler, hipoteca, educación, transporte, suministros del hogar o sanidad”, se expresa.



Según la última Radiografía de las Familias Numerosas en España (2018), el 38 por ciento de las familias numerosas (hogares compuestos por un mínimo de cinco personas) no supera los 2.500 euros al mes y otro 10% ingresa mensualmente menos de 1.200 euros, por lo que la mitad de ellas manifiesta que “llega justo a fin de mes”.



En el caso de Badajoz, la ciudad cuenta con 2.781 familias con título de familia numerosa general y 262 familias ubicadas en el régimen especial.



Para Vélez, la familia está contemplada en programas transversales de muchas áreas, de ahí que sea necesaria “la unidad de las políticas” en este ámbito, lo que “actualmente no se evidencia, a pesar de que casi todo el espectro político ha manifestado con más o menos entusiasmo su compromiso con la familia”.