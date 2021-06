Vélez contesta a Gragera: "Todavía no hay acuerdo"

Ya hay reacciones a la entrevista de Ignacio Gragera en Herrera en Cope Badajoz. La primera, casi por alusiones, del concejal no adscrito Alejandro Vélez, que le contesta y sigue manteniendo su discurso: "no hay acuerdo todavía".

Aunque admite que su deseo es lograr ese acuerdo e investir como alcalde a Gragera, Vélez no lo da por hecho e incluso, pese a asegurar que no ha recibido su llamada, abre la puerta a Ricardo Cabezas y el Partido Socialista: "si no llegamos a un acuerdo con Ignacio, podrían darse otras situaciones que beneficiasen, en este caso, a Cabezas".

En cualquier caso, si algo parece claro es que no hay nada claro sobre el futuro del Ayuntamiento de Badajoz.