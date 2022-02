Vara no da por perdida la fábrica de baterías de Volkswagen

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que no da por perdido el proyecto sobre la fábrica de baterías de la empresa Volkswagen, que mantienen con ella una relación “muy fluida” y que seguirá así en el futuro, y ha aseverado que trabajan en otras iniciativas de este tipo además de la ya conocida de Phi4tech.



“Estoy convencido de que si no sale uno saldrá otro”, ha resaltado el líder regional este viernes a los medios de comunicación tras acudir a presentación de la mascota “Vonco” de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), a preguntas sobre algunas informaciones que indican que la empresa alemana habría optado por Sagunto (Valencia).



Vara ha afirmado, además, que no sabe nada “oficialmente” sobre si finalmente se instalará la empresa de automoción en el territorio porque ni siquiera está presentado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) a la convocatoria pública.



El presidente tilda de “orgullo” y demostración de que muchas cosas han cambiado el poder ser una de las comunidades candidatas.



Por otro lado, sobre la decisión del Tribunal Supremo de demoler las viviendas, el hotel y el campo de golf de Valdecañas (Cáceres), ha expresado que están a la espera de la sentencia definitiva pero considera que aún tiene “mucho recorrido judicial”.



En este sentido, le sorprende que en un procedimiento contencioso administrativo, que no penal, sobre un auto de ejecución de una sentencia y no del fondo de la cuestión, todavía no haya una decisión definitiva, por lo que piensa que es una “anomalía”.



“Nuestro acatamiento y máximo respeto por la decisión de los jueces”, ha añadido.



En cuanto a su viaje a Dubai la próxima semana, ha detallado que tendrá reuniones con la empresa que impulsa el proyecto de la azucarera de Mérida, con la Cámara de Comercio de Dubai y con alguno de los responsables de los principales fondos de inversión de allí.



“Es una visita corta, de lunes a miércoles, pero creo que va a ser muy provechosa”, ha concluido.