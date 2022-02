Vara pide "cuidado" a los extremeños aunque no usen mascarilla en exterior

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha pedido este miércoles a los extremeños que "sigan teniendo cuidado" aunque a partir de mañana ya no sea obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, porque el virus no ha desaparecido y "hoy hay 1.400 casos más de contagios" por covid-19 en la región.



Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores a partir de este jueves en España, tras la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de un real decreto del Ministerio de Sanidad por el que se elimina su obligatoriedad, al haber mejorado la situación epidemiológica.



Al ser preguntado por esta cuestión, Vara ha indicado que avala esta decisión pero ha pedido prudencia porque aunque existe "una caída constante y mantenida" de la incidencia en la última semana, se siguen produciendo contagios.



Ha pedido por tanto que se cumpla con lo estipulado, ponerse la mascarilla en exteriores en grandes eventos o aglomeraciones, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.



De lo contrario, ha dicho, "nos podemos acabar creyendo que como no hay que ponérsela fuera, ya ni la sacas y tampoco te la pones dentro", aunque su uso sigue siendo obligatorio en los espacios cerrados.