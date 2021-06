¿Tienes llamadas pedidas desde prefijos internacionales? NO LAS DEVUELVAS!!!

Es normal. Recibes una llamada en tu móvil y no te da tiempo a cogerla. El primer impulso es devolver la llamada para ver quien llama. NO LO HAGAS. ES UN TIMO.

Concretamente se trata de números que empiezan por "+216", "+387" u otros prefijos similares, correspondientes a números de países del continente africano, y también de países de Europa del Este como en estas últimas amenazas de las que nos alertaba la propia Guardia Civil en su cuenta de Twitter.

El timo de la llamada perdida vuelve a la carga y suele usar estos prefijos:

355 ??Albania

225 ??Costa de Marfil

233 ??Ghana

234 ??Nigeria



No devuelvas la llamada a esos prefijos (a menos que sea de alguien a quien conoces, claro??)

pic.twitter.com/aJDQ9jP6Ex — Guardia Civil ???? (@guardiacivil)

Ahora ha vuelto con más fuerza, con prefijos como el +30 (Grecia) o +44 (Reino Unido).

Servicios premium y números internacionales

Es la principal amenaza, la utilización de un número extranjero para que no seamos capaces de detectar los patrones que ya conocemos en nuestro país, y que no son otros que conducir nuestra llamada devuelta, ésa que no debemos hacer bajo ningún concepto, a un servicio premium que puede incrementar nuestra factura telefónica hasta límites estratosféricos.