Teatro López de Ayala de Badajoz ofrece este viernes un espectáculo tributo a la banda Queen

El Teatro López de Ayala de Badajoz acogerá este viernes el espectáculo musical "Magic Queen Alive", tributo a la mítica banda británica en el que no faltarán las canciones más famosas de la formación.

Según ha explicado en nota de prensa el teatro pacense, "Magic Queen Alive" es "el más fiel homenaje nacido en España" a la banda de Freddie Mercury, al ser "un completo e intenso espectáculo que traslada al escenario la magia y la fuerza de uno de los grupos más icónicos y eclécticos del siglo XX".

El proyecto reúne a cuatro músicos profesionales de amplia trayectoria, como Andrés Lázaro (voz), Manu Herrera (guitarra), Manuel Mesa (bajo) y Liber de Torres (batería).

En el espectáculo sonarán "canciones míticas" como "We are the champions", "Radio Gaga", "Mama", "We will Rock you", "Somebody to love", "Another one bites the dust", "I want to break free" o "Bohemian Rhapsody", entre otras.

Esta cita musical lleva a escena un concierto completo de Queen en su momento más álgido, pues se recrea la estética y el repertorio del conocido como "Magic Tour", aunque también se interpretan himnos de etapas anteriores de la banda o clásicos que Freddie Mercury no tuvo ocasión de cantar en directo.