¿Qué eran las misteriosas luces en el cielo que se vieron esta mañana atravesando la provincia?

Carlos sale cada mañana antes de las siete a pasear a sus dos perros. Es una tarea repetitiva, costosa, a veces, debido al frio, pero llena de satisfacciones. No solamente por que sus queridas "fieras" agradecen ese ratito de actividad con numerosas muestras de cariño, también es el momento para empezar bien informado el día, escuchando Herrera en COPE. Las oportunidades son para los que madrgan.

Este jueves, Carlos salió como cada día por la zona descampada de su casa, situada en la Urbanización de Las Vaguadas, y nada hacía presagiar el susto que le iba a propiciar la jornada. Tras un par de vueltas por la acera junto a casa, Carlos cruzó el paso de cebra para adentrarse entre la hierba baja. Los perros olisqueaban los pedruscos, buscando las marcas de los congéneres cuando a Carlos le sorprendió ver una luz en el cielo. “Un satélite”, pensó.

Eran más de 40 en línea. Formación perfecta en línea uno de tras de otro a la misma distancia y velocidad

De repente apareció otro punto de luz, y otro, y otro más… diez, doce, veinte, cuarenta… calculó. Estaba extasiado. Todos flotaban sobre su cabeza “a unos 50.000 m., no sé -nos contaba Carlos-. Eran más de 40 en línea. Formación perfecta en línea uno de tras de otro a la misma distancia y velocidad”. Carlos no daba crédito. Quiso hacer una foto con su móvil, pero recordó que hoy había decidido salir sin él para no tener que escuchar las “pataditas del Herrera” después de la derrota del Madrid. La formación seguía inexorable dirección sur:

“Pensé que era una formación muy exagerada… y luego iban tanto delante como detrás, abriendo camino, primero, y dos en dos y luego, al final, después de ellos, como a parte uno cerrando el grupo. Llego un momento que cerraba todo el cielo. El anillo entero. Espectacular”.

PERO, ¿QUÉ ERAN ESTAS LUCES?

La verdad es que el paso de este tipo de luces suele ser espectacular pero para nada responde a un origen desconocido. En algunas ocasiones se trata de globos sonda, en otras emisiones de gas que brillan con los primeros rayos, efectos de refracción de la atmósfera… pero en esta ocasión se trata de un motivo más prosaico.

Desde el pasado 24 de febrero y el próximo 5 de marzo, el Ejército Español está llevando a cabo las maniobras correspondientes al ejercicio anfibio ‘Gruflex 20’ que se están desarrollando en aguas de la costa de Huelva (Campo de Tiro de Médano del Loro) y el Golfo de Cádiz, en la Base Naval de Rota, el Campo de Adiestramiento de la Sierra del Retín (Cádiz) y las instalaciones del Cortijo de la Señuela (Lebrija).

Este tipo de ejercicios anfibios sirve a las unidades de la Armada para adiestrarse periódicamente en operaciones anfibias, con el objeto de mantener la capacidad de proyección de una fuerza en tierra desde la mar, así como de efectuar operaciones de ayuda humanitaria y respuesta a situaciones de crisis.

En su ejecución participan unidades del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (GRUPFLOT): los buques “Juan Carlos I”, “Galicia”, “Castilla” y 8 lanchas de desembarco anfibio (LCM-1E) del Grupo Naval de Playa. Se cuenta también con la participación del buque de aprovisionamiento “Cantabria” y la fragata “Santa María”. Tanto el Ejército de Tierra como el Ejército del Aire toman parte activa en el ejercicio mediante la participación de distintas unidades.

Carlos, y otros tantos oyentes que se han puesto en comunicación con nosotros en estas últimas horas, vieron a las unidades correspondientes al Ejército del Aire, desplazándose en formación hasta el lugar de los ejercicios.