De la Plaza Alta a Ipanema en 3 acordes: Blue Bossa, o como hacer Brasil de Badajoz

Si este viernes 13 escuchas tamborines y surdos resonando por la Alcazaba, no es un hechizo: es Blue Bossa convirtiendo La Santa (23:00h) en una sucursal de Río de Janeiro. Tras charlar con Pedro Jiménez en COPE Badajoz, confirmamos que esta banda extremeña de 8 "sambistas" no viene a tocar, sino a contagiar bossa nova y samba con jazz de contrabando. Su secreto: instrumentos brasileños como el cavaquinho de Maneco Gallardo o el surdo de "Estambai" (Monchito Bermejo), que han traído directamente de sus viajes a Brasil. "Sin esto, la música brasileña no se entiende", confesó Pedro entre risas, dejando claro que no son aficionados: son missionários del groove.

¿El plan para el viernes 13? Rescatar la esencia de la Roda de Samba: mesas compartidas, caipiriñas en mano y participación del público al ritmo de clásicos de Tom Jobim, Elis Regina y Vinicius de Moraes. Pedro adelantó sorpresas: desde temas oscuros de la samba hasta joyas conocidas, todo sazonado por la voz en portugués perfecto de Mª Elena Mellado. Y aunque bromeamos con ir en bañador ("técnicamente aceptable", rió Jiménez), lo verdaderamente clave es el cariño de esta banda de veteranos (Chiqui Monterrey, capitalizador del grupo) y sangre nueva. "Somos 8 amigos haciendo música, pero con rigor: no prostituimos los ritmos".

Pedro soltó una carcajada al recordar sus tiempos en las murgas (varios componentes pertenecen a agrupaciones, alguna todavía en activo: Ad Libitum, Pa 4 Días...). Pero en La Santa prometen equilibrio: fiesta sí, pero con respeto a los maestros brasileños. Si quieres saber cómo suena Badajoz con acento carioca, este es tu plan. Solo recuerda: el viernes 13 a las 23:00h, el calor lo ponen ellos.