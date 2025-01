La petición que le hacen a un Rey Mago en Badajoz que se ha hecho viral: “¡Baltasar, Baltasar!”

Los Reyes Magos han traído a todos los regalos que habían pedido. Sobre todo a los que se han portado bien. Pero una pacense tendrá que esperar un tiempo. Su deseo era algo más complicado, pero no imposible para Sus Mágicas Majestades.

Esa pacense es Alicia Trejo que este pasado domingo abordó al Rey Baltasar cuando se bajó de su Carroza Real para acceder al templete de la música del Paseo de San Francisco en la ciudad extremeña. Es habitual que los Reyes Magos se dirijan a la ciudadanía desde este templete para pedirle, sobre todo a los niños, que se acuesten pronto y que les dejen algunas galletas, un vaso de leche y agüita para los camellos. Hacia el templete se encaminaba Baltasar con su distinguido porte, saludando a niños y familias cuando Alicia, que ha estado trabajando en el Mercado Navideño de la ciudad, se fue directa hacia él. Alicia es maestra y este pasado mes de Junio se presentó por primera vez a las. Oposiciones para acceder al cuerpo de maestros. Alicia aprobó el examen, pero no obtuvo plaza. Así que su petición era clara: “Baltasar, por favor, la plaza de maestra”, le rogó a su Majestad. Baltasar se lo pensó, como repasando mentalmente los datos que tienen de todos los seres humanos y le dijo: “Pero tú has aprobado”. “si, yo he aprobado”, contestó Alicia. “Pues no te preocupes que va a llegar”, aseguró el Mágico Monarca.

El momento fue inmortalizado por la cámara de vídeo del telefono de Alicia y nada más subirlo, un momento más tarde, se hizo viral. Miles de compartidos y likes además de un buen. Puñado de comentarios, convirtiéndose en uno de los vídeos más vistos de la jornada.

Además hoy hemos podido hablar con Alicia que nos ha contado en el audio adjunto cómo se le ocurrió la idea de pedirle la plaza de maestra a los Reyes Magos y qué paso después de ese entrañable momento.

El ayudante de Baltasar en Badajoz es Jorge Mendoza, un zapatero jubilado que llegó hace varias décadas a la capital pacense donde es querido y admirado por pequeños y mayores tanto por su papel cada 5 de enero como por su carácter afable, cercano y dicharachero durante todos los días del año.