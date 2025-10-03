De Dos Hermanas al corazón de Sevilla: la asociación que convierte la calle en un cálido hogar para los gatos

Escucha el programa completo de 'Tu Pueblo Es Provincia' de este jueves, 2 de octubre de 2025

La Diputación de Sevilla y FEDEME, la patronal del metal, han presentado un estudio que confirma el peso de este sector en la provincia: más de 7.200 empresas, 88.000 trabajadores y un futuro ligado a la aeronáutica, la defensa y el ferrocarril.

Del motor económico pasamos al motor cultural: este otoño arranca el Festival 'Duende', con quince escenarios repartidos por los pueblos y artistas como José Mercé, Farruquito, María Terremoto o Argentina. Flamenco de primer nivel, al alcance de todos.

Héroes silenciosos: ‘Los Amigos de Viky’

No es el único tema que hemos abordado en 'Tu Pueblo Es Provincia'. En Dos Hermanas hemos hablado con Sandra Cosano, vocal de la asociación ‘Los Amigos de Viky’, y con nuestra compañera Ana Sánchez Germain, que acaba de adoptar un gatito gracias a su labor.

Este grupo de mujeres convierte la sensibilidad en acción: rescatan, esterilizan y buscan hogar para gatos abandonados. Su trabajo se centra en el programa CER (captura, esterilización y retorno) y en buscar familias de adopción responsables. Una labor silenciosa que demuestra que la grandeza está en los pequeños gestos.

Otras noticias de la provincia: del queso al rock

Con Ana Sánchez Germain repasamos una agenda diversa que este fin de semana promete planes para todos los gustos. En el Aljarafe, Tomares estrena QuesArte, la primera feria del queso artesano; Espartinas celebra su Ruta de la Tapa, Gines acoge Una Pará en Gines y Bollullos de la Mitación celebra el festival gratuito Rock’n Bollullos.

En Burguillos ya preparan las fiestas en honor a la Virgen del Rosario Coronada. En la Campiña, Carmona inicia el Octubre Romano y Alcalá de Guadaíra celebra el mes del pan. En la Vía de la Plata, Guillena acoge los 'Gladiator Games', mientras que en la Sierra Sur, Casariche estrena Culturando y El Palmar de Troya celebra su aniversario como municipio.

Los Molares vuelve al Renacimiento con la Feria de la Seda

Este fin de semana Los Molares celebra su Feria de la Seda, un viaje al siglo XVI con su castillo como escenario. Nuestro compañero de COPE Utrera, Alberto Flores, nos ha contado todos los detalles junto al alcalde José Veira.

Visitas teatralizadas, espectáculos de fuego, talleres artesanos y vecinos vestidos de época llenan de vida una recreación que ya es seña de identidad para el municipio.

Tertulia con las emisoras asociadas de COPE en la provincia

El programa ha incluido, como es habitual cada dos semanas, la tertulia con nuestras emisoras asociadas:

Desde COPE Sierra Norte, Emiliano Caro, nuestro “Virrey de la Sierra Morena”, nos ha hablado de la undécima edición del Festival de Cortometrajes de Terror y Fantástico La Vieja Encina.

Desde la comarca del Guadalquivir-Doñana , María Ruiz, la “Dama de Lebrija” , nos habla sobre el emotivo tributo al cantaor Juan Peña 'El Lebrijano'.

, María Ruiz, , nos habla sobre el Desde COPE Écija, nuestra “Reina del Sur”, Carmen Prados, nos ha llevado hasta La Roda de Andalucía, donde se ha puesto nombre a una plaza muy especial dedicada a la mujer rural.

'Tu Pueblo Es Provincia', dentro de 'La Tarde de COPE Más Sevilla', está presentado por José Joaquín Trenado, y es el programa de referencia dedicado a nuestros pueblos y ciudades. Con el apoyo de Prodetur-Turismo de la Provincia-Diputación de Sevilla.