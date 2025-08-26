Ocho sanciones diarias: el 'Deltacar' de la Policía Local de Badajoz comienza a patrullar las calles
Entre las principales infracciones se encuentran los aparcamientos en doble fila o en zonas de carga y descarga
Un total de 55 pacenses han sido sorprendidos esta primera semana por el ‘Deltacar’, el dispositivo que la Policía Local de Badajoz ha vuelto a poner en marcha para combatir los estacionamientos indebidos.
Su funcionamiento es sencillo: instalado en uno de los coches radiopatrulla, detecta vehículos mal estacionados y, además, permite localizar aquellos con sanciones pendientes o que figuran como embargados.
Durante estos primeros días de uso, las infracciones más habituales han sido los aparcamientos en doble fila, en espacios reservados para carga y descarga, en la plataforma única e incluso sobre pasos de peatones.
El objetivo de este elemento, según transmite las autoridades es favorecer la convivencia de los ciudadanos.
