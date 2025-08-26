COPE
Podcasts
Badajoz
Badajoz

Ocho sanciones diarias: el 'Deltacar' de la Policía Local de Badajoz comienza a patrullar las calles

Entre las principales infracciones se encuentran los aparcamientos en doble fila o en zonas de carga y descarga

Miriam Garriga

Badajoz - Publicado el

1 min lectura

Un total de 55 pacenses han sido sorprendidos esta primera semana por el ‘Deltacar’, el dispositivo que la Policía Local de Badajoz ha vuelto a poner en marcha para combatir los estacionamientos indebidos.

Su funcionamiento es sencillo: instalado en uno de los coches radiopatrulla, detecta vehículos mal estacionados y, además, permite localizar aquellos con sanciones pendientes o que figuran como embargados.

Durante estos primeros días de uso, las infracciones más habituales han sido los aparcamientos en doble fila, en espacios reservados para carga y descarga, en la plataforma única e incluso sobre pasos de peatones.

 El objetivo de este elemento, según transmite las autoridades es favorecer la convivencia de los ciudadanos.  

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE BADAJOZ

COPE BADAJOZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 26 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking