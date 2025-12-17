El ejemplo en casa, la clave en el Día de la Lectura para que los niños descubran el placer de leer

El ejemplo en casa, la clave para que los niños recuperen el gusto por la lectura

Este 16 de diciembre, Andalucía celebra el Día de la Lectura, una fecha que conmemora el nacimiento de Rafael Alberti y el homenaje a Góngora que dio origen a la Generación del 27. La jornada reivindica el libro como herramienta de igualdad educativa e inclusión social, especialmente ante un dato preocupante: el 53 % del alumnado de primaria no alcanza el nivel lector deseado. Para revertir esta situación, la Fundación José Manuel Lara impulsa desde 2022 el programa Leer + (leer suma), una iniciativa que ya ha apoyado a más de 2.000 escolares andaluces.

En el programa 'Herrera en Cope Más Sevilla', Pablo Morillo, director general de la fundación y principal artífice del proyecto, ha explicado las claves de una iniciativa que se ha consolidado como un freno al fracaso escolar. Morillo ha destacado que, aunque al principio parecía un reto enorme, se dieron cuenta "rápidamente de que esto funcionaba".

Una hora que lo cambia todo

El programa Leer + consiste en que una persona voluntaria acompaña durante una hora a la semana a un estudiante para mejorar su comprensión lectora. Según ha explicado Pablo Morillo, el impacto se multiplica en los colegios de zonas más vulnerables, donde los niños y niñas a menudo carecen de un "referente de lectura ni de cultura" en su entorno familiar. "Cualquier cosa que hagas con estos niños se multiplica por 10 el impacto", ha asegurado.

Morillo ha subrayado que leer es mucho más que juntar palabras o una simple opción de ocio, es "un trampolín para su educación". El programa ha logrado que alumnos con absentismo escolar se reenganchen al sistema educativo, cojan confianza con la lectura y entiendan lo que leen, lo que les facilita el estudio.

"Mi nieta ahora lee como un papagayo"

Los resultados se reflejan en historias personales, como la que ha compartido el director de la fundación sobre una abuela de Cádiz. "Es que mi nieta no leía, no quería saber nada de lectura, y ahora de pronto va como un papagayo leyendo los carteles por la calle", ha relatado. Los propios alumnos notan la mejoría: cometen menos faltas de ortografía, sacan mejores notas y entienden problemas de matemáticas que antes se les resistían.

Otro caso de éxito es el de una alumna que no se atrevía a participar en clase. Su directora, al escucharla hablar con soltura sobre un libro, confesó a Morillo: "No me puedo creer, es que a esta niña no se le conocía su tono de voz, es que no hablaba, es que tenía miedo a hablar en público". Para el director de la fundación, este es uno de los mayores logros: que los niños consigan "perder el miedo al ridículo" y a la lectura.

El ejemplo fundamental en casa

Pese al éxito del programa, Pablo Morillo ha insistido en que falta continuidad en los hogares. Muchos padres le preguntan qué pueden hacer para que sus hijos lean más, y su respuesta es directa. "Yo lo primero que le pregunto es, ¿usted lee? No, yo no, porque no tengo tiempo. Entonces, si usted no lee su hijo, no va a leer en casa, eso para empezar", ha sentenciado durante su intervención en Cope Sevilla.

Morillo ha concluido que es fundamental "darle tiempo a la lectura en la casa", un tiempo que debe prevalecer por encima de los dispositivos digitales. Su mensaje subraya que, más allá de los programas de apoyo, el ejemplo de los padres y la creación de un ambiente lector en el hogar son las herramientas más poderosas para formar a las nuevas generaciones de lectores.