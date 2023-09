La nueva vida de Fragoso: "Debieron entender que ya no aportaba valor en política"

Ya no es alcalde. Tampoco senador. Ni, en general, político. Aunque a él le gusta decir que "todos somos políticos". Él, Francisco Javier Fragoso, afronta ahora una nueva vida más allá de los cargos públicos.Ha vuelto a ocupar su puesto como profesor de Economía en la UEX y sus primeras declaraciones, después de "dar un paso al lado", las ha realizado en Cope.

Asegura que, para él, no es nada nuevo. Es, más bien, una vuelta a sus orígenes, a su vocación. Aunque reconoce que todo ha cambiado desde que dejó la Universidad. Admite estar feliz y dice no echar de menos el bastón de mando: "he tenido el privilegio de dedicarme a dos profesiones que eran mi pasión".

El lunes, él compartía una foto en redes sociales, donde hablaba de su vuelta a la UEX: "me gusta estar donde siento y creen que aporto valor". Y precisamente por esa frase le hemos preguntado. Dice que no es una indirecta a su partido, pero reconoce que "los que tomaban las decisiones debieron entender que ya no aportaba valor en política".

Cree que, por su trayectoria merecía el cargo de senador, aunque esa puerta se cerró al ocuparla Monago. Reconoce también que, por su pasado como alcalde, "era difícil recolocarme". En esos términos se manifiesta cuando le preguntamos por su "paso al lado". Un paso al lado que no parece una simple decisión personal. Ha sido de los pocos pesos pesados del Partido Popular que se han quedado sin ningún cargo en cualquiera de las instituciones.

Si bien es cierto que subraya no querer quedarse con lo negativo y dice tener "solo buenas palabras para mi partido, para el que estará siempre". Sobre Gragera, asegura que tiene "todos los mimbres" para ser un gran alcalde. Incluso un alcalde mejor de lo que fue él. O eso dice creer.