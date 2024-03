Manuel: "Cuando te dicen que tienes una amputación el mundo se te viene encima y ahora llega esto"

El pasado 2 de febrero Manuel Rangel, un vecino pacense, se sometió a la amputación de su pierna derecha debido a la complicación de unos problemas de salud.

Antes de ser intervenido se le informa de que con una protesis podrá realizar su vida con normalidad e incluso conducir con un vehículo adaptado, algo que contribuye a minorizar el impacto del episodio que tenía que atravesar.

Manuel se opera y comienza los trámites para conseguir el certificado de movilidad, requisito indispensable en el panorama administrativo para obtener el disintivo de discapacidad en el coche y poder adaptarlo a su condición.

En el proceso, la trabajadora social que lleva su caso le avisa: la espera mínima para ser atendido por el CADEX es larga, podría llegar a los dos o tres años.

Manuel señala que puede comprender que algunos casos específicos conlleven un proceso de diagnósis largo pero que el suyo es visible: "No comprendo cómo se tarda tanto, habrá algunas enfermedades que haya que hacer puebas pero lo mío se ve".

El pacense admite que la situación le está afectando anímicamente, poder recuperar la mayor parte de autonomía era uno de sus alicientes: "Estoy amargado. Cuando te dicen que tienes una amputación el mundo se te viene encima, vas viendo la luz pero ahora llega esto y me han hundido, otra vez, no tengo ganas de nada".

Rangel ha comenzado un proceso para intentar agilizar los trámites y conseguir el certificado: "No quiero que me den dinero, con ese papel yo sería, no independiente total, pero sí un 90%".