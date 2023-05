Mancuso, en Cope: "Creo al 100% que nos vamos a salvar"

Gianluca Mancuso (Buenos Aires, 1998) se ha convertido, a base de trabajo, coraje y pundonor, en una de las claves del Club Deportivo Badajoz en esta difícil temporada 2022-2023. El Leñador pasa por Cope en un momento decisivo para el club, que ya encara las dos últimas jornadas de liga. Repasamos sus titulares.

"Me gusta lo de El Leñador. Lo 'banco´. Mis compañeros me lo llaman (risas)...Toda la vida he jugado así y no lo podré cambiar nunca"

"Estoy con confianza, muy bien, aunque la situación de la tabla no es la mejor y no puedo disfrutar de mi momento individual. Tenemos la ilusión y la fe de que lo vamos a sacar adelante"

"El cariño de la afición me llena de orgullo. Habérmelo ganado después de cómo empecé el año es un orgullo"

"Años anteriores ya hablábamos mi padre y yo de Badajoz, de cómo le gustó esta ciudad. Siempre, para él, fue un encanto"

"El arranque de temporada fue muy duro. No empecé bien. No tenía confianza y todo lo que me pasaba era negativo. Pero ahora la gente me reconoce el esfuerzo y eso es un orgullo"

"La llegada de Salmerón fue un punto de inflexión. En el primer partido soy titular, cambia todo, ganamos...Quieras o no, eso te cambia la confianza. Estoy muy agradecido"

"(Sobre su sanción este sábado) Aún no me creo que vaya a perderme el partido, pero, bueno, no queda otra que apoyar y estar con mis comñaeros. La expulsión no fue justa, está a la vista. Tampoco la de Mariano, al que expulsa sin hacer nada. Es una pena por el partido y el esfuerzo que habíamos hecho, después de un viaje de diez horas, nos rompimos el alma y es una pena"

"Está a la vista el malestar con los árbitros. Nos llena de impotencia, porque se nos roba la ilusión, las ganas. Ahora afición y equipo están unidos, estamos trabajando bien y después del esfuerzo no te llevas nada. No sé si es enfado, bronca o impotencia"

"Soy un pivote defensivo. Mi trabajo a lo mejor no se ve mucho, pero la gente me lo reconoce. Es una posición poco vistosa: no hago regates ni goles, pero mientras pueda ayudar al equipo en mi función, hay que seguir adelante"

"No tengo problema con mi posición. Me siento cómodo acompañado con Jannick o cualquier compañero. También puedo jugar solo. En Argentina siempre jugué solo..."

"Creo al 100% que ganaremos los dos partidos. Por el día a día y por los últimos partidos. Nos estamos dejando el alma. Estamos convencidos"

"Probablemente esté aquí el año que viene. Es tema de club y de los agentes, pero seguramente sí, nos quedemos. Es mi deseo"

"Si marco el gol de la permanencia, me tiro al Guadiana"