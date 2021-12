Los padres deberán dar un consentimiento informado a la vacunación infantil

Los padres deberán dar un consentimiento informado para la vacunación de los niños frente a la covid-19, según ha aclarado este jueves a Efe la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.



La vacunación comenzará el próximo 15 de diciembre "preferentemente" en los colegios, según ha confirmado esta mañana el vicepresidente segundo y consejero del ramo, José María Vergeles, en Olivenza (Badajoz), donde ha visitado varios centros y dispositivos asistenciales para personas mayores y/o dependientes.



El objetivo, como ya dijo esta semana, es vacunar a los niños de 11, 10 y 9 años antes del día 22 con las 30.000 dosis que recibirá Extremadura.



Vergeles ha defendido la vacunación en los colegios, porque ya se ha hecho en otras ocasiones y porque sirve mejor para conciliar la vida familiar, educativa y laboral, y ha considerado que hacerlo fuera de ellos debe ser una "excepción".



El consejero ha insistido en que vacunar en los colegios no es una cosa nueva, puesto que ya se hizo en 1997 con la meningitis C y a él ya le tocó en la escuela.



Ha recordado que la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) ni el Palacio de Congresos de Cáceres son centros sanitarios y allí se ha vacunado frente a la covid-19.



Vergeles ha hecho además un llamamiento a los padres para que no acompañen a los niños a los colegios y evitar aglomeraciones.



A su juicio, hay que ver este proceso desde la "normalidad", en el que lo importante es tener "acceso" a la vacuna y no el "lugar" en el que se van administrar, y cumplir con el objetivo.