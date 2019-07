Los billetes falsos que circulan por Badajoz son comprados en internet como “Dinero de juguete"

La Policía informa y alerta acerca de la existencia de varias páginas de internet muy conocidas que venden billetes falsos. Venta que está proliferando en España y que comienza a preocupar por el uso malicioso que se da a este producto, dado que , como ha pasado en Badajoz recientemente, ciudadanos han denunciado la existencia de este tipo de billetes que se han intentado “colar” como dinero legal. Lo cierto y verdad es que cada vez se está detectando más billetes falsos que se pueden usar para jugar pero que muchos “listillos” intentan hacerlos pasar como si fueran legales.

Si te fijas bien, en el billete falso hay una leyenda en inglés y escrita en azul :” This is not legal tender, it's used motion props”, es decir, que no es de curso legal.

La Policía Nacional advierte que están proliferando en estos últimos días y también ha alertado a comercios y grandes superficies para que estén atentos si los detectan. Además, el cuerpo policial destaca también que son más fáciles de “colar” en aquellos lugares donde se celebren fiestas y grandes aglomeraciones.



Los billetes falsos carecen de valor por lo que es fundamental estar atento para no aceptarlos. Si se tiene sospecha de estar en posesión de alguno de ellos se deberá consultar inmediatamente a una entidad bancaria o a cualquier centro del Banco de España, donde se informará sobre la legitimidad del billete (o moneda) en cuestión.

Lo que no debe hacerse nunca, advierten las autoridades, es desprenderse del billete realizando con él alguna compra si se tiene conciencia de su falsedad, ya que este acto se considera delito y está castigado con penas de tres a seis meses de prisión o multa de seis a 24 meses si la cantidad falsa es superior a 400 euros y multa de uno a tres meses si la cantidad fuera inferior a 400 euros.

