Las gasolineras extremeñas ven insostenible la escalada del precio de los carburantes

La Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) ha considerado que la escalada del precio de los carburantes debido al conflicto bélico en Ucrania es “insostenible” tanto para el sector como para el usuario, pues se suma a los incrementos ya arrastrados en los últimos meses.



El presidente de Aresex, Fernando Mena, ha mostrado la “preocupación” del sector ante estos incrementos, y sobre todo ante la previsión de que “vayan aún a más”, lo que ha llevado a clientes extremeños a llenar sus depósitos por lo que pueda pasar, según ha declarado a Efe.



Sin embargo, ha explicado esta mayor actividad de usuarios en los últimos días no compensa la “difícil situación” que afrontarán las estaciones de servicio, por lo que no se descartan algunos cierres temporales a corto plazo.



“No sería ilógico pensar que algunas gasolineras aprovechasen para hacer obras u otras circunstancias para ganar tiempo”, ha indicado en este sentido.



La “incertidumbre es hoy muy elevada” debido a los “precios disparados” que experimentan los carburantes, lo que ha llevado a un aumento de hasta 20 céntimos el litro en dos semanas, ha apuntado.



Este alza se une a los incrementos experimentados en los anteriores meses, pues a finales de enero la gasolina se encontraba en los 1,56 euros/litro, muy lejos de los 1,39 euros/litro de junio de 2021 o de los 1,21 euros/litro de finales de 2020.



Según ha advertido, estos aumentos provocan que haya estaciones de servicio que “vendan ya casi a pérdidas”, lo que afecta tanto a las gasolineras tradicionales como a las denominadas "low cost", pues con las subidas actuales es imposible optar por precios bajos para ganar clientes.



La situación está afectando tanto al sector como a los usuarios y “solo hay que pensar cómo repercutirán estas subidas en el sector del transporte o en la agricultura” o al turismo cuando lleguen los periodos vacacionales, ha manifestado Mena.



Aunque muchos ciudadanos deciden llenar el depósito ante una posible escalada desorbitada de los precios, no hay problemas de abastecimiento en la actualidad en la comunidad.



“El miedo es libre, y más a tenor del aumento de los precios a diario, lo cual hace que lo que compres hoy te salga barato si se compara con el día siguiente”, ha expresado el responsable de Aresex.