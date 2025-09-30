El juez decreta prisión provisional para el segundo detenido por la muerte de una joven en Badajoz
En este caso, y al igual que ya hiciera el otro detenido, se ha acogido a su derecho a no declarar
Miriam GarrigaEuropa Press
Badajoz - Publicado el
1 min lectura
El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada para el segundo detenido por la muerte de la mujer que fue hallada sin vida el pasado jueves tras declararse un incendio en su vivienda en Badajoz.
Cabe recordar que ya decretó este pasado lunes la prisión provisional para el otro detenido, y que estaba pendiente la puesta a disposición judicial del segundo que ha tenido lugar este martes, después de que este fuera trasladado a un centro médico al sentirse indispuesto.
En este caso, y al igual que ya hiciera el otro detenido, se ha acogido a su derecho a no declarar. Ambos están siendo investigados por los presuntos delitos de homicidio e incendio.
La causa está decretada de manera expresa secreta y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación.
Escucha en directo
COPE BADAJOZ
"En los casos de corrupción que rodean a Begoña Gómez, caen chuzos de punta sobre el Gobierno por una catarata de novedades"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h