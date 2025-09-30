El juez decreta prisión provisional para el segundo detenido por la muerte de una joven en Badajoz

El Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz ha decretado la prisión provisional comunicada para el segundo detenido por la muerte de la mujer que fue hallada sin vida el pasado jueves tras declararse un incendio en su vivienda en Badajoz.

Cabe recordar que ya decretó este pasado lunes la prisión provisional para el otro detenido, y que estaba pendiente la puesta a disposición judicial del segundo que ha tenido lugar este martes, después de que este fuera trasladado a un centro médico al sentirse indispuesto.

En este caso, y al igual que ya hiciera el otro detenido, se ha acogido a su derecho a no declarar. Ambos están siendo investigados por los presuntos delitos de homicidio e incendio.

La causa está decretada de manera expresa secreta y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz continúa con la investigación.