35 gasolineras están cerradas en Extremadura, según la patronal

La mayor patronal de estaciones de servicio de España calcula que actualmente permanecen cerradas unas 350 gasolineras -35 de ellas en Extremadura- debido sobre todo a problemas de liquidez por la aplicación del descuento de 20 céntimos por litro exigido por ley, y advierte del riesgo de que el número aumente la próxima semana.



Así lo ha señalado a EFE este martes el director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Nacho Rabadán, cuyos datos apuntan a que la mayoría de las gasolineras cerradas son de pequeño tamaño, ubicadas en zonas rurales y que no pertenecen a las grandes petroleras.



Entre las comunidades autónomas con más cierres ha destacado Castilla-La Mancha, con unos 45 establecimientos sin actividad, así como Extremadura (35) y Aragón (30), según las estadísticas que maneja la patronal, que agrupa a unas 4.000 estaciones de las cerca de 11.650 que operan en el país.



El pasado 1 de abril, el día en que entró en vigor la bonificación, la Ceees informó de que permanecían cerradas entre 100 y 150 gasolineras, por lo que desde entonces el número ha aumentado sensiblemente.



Rabadán ha explicado que el importe anticipado por la Agencia Tributaria es insuficiente para cubrir el 100 % de los descuentos del mes de abril, y según sus cálculos en la mayor parte de los casos durará hasta el próximo día 20, por lo que a partir de entonces se temen más cierres.



"Esta misma mañana he hablado con el dueño de una gasolinera de Cáceres al que no le han ingresado aún el anticipo y llevaba adelantados 14.000 euros. Se le ha agotado su tesorería y si tenía que seguir haciendo descuentos no le quedaba otra que sacarlo de su cuenta particular", ha ejemplificado.



La Confederación ha criticado el sistema de cálculo del anticipo, que se basa en el promedio mensual de las ventas de 2021 -ejercicio marcado por las restricciones asociadas a la pandemia-, muy por debajo de las que registran este año.



Para compensarlo, ha instado a la Administración a autorizar el retraso en el pago de algunos impuestos -entre ellos, el IVA y el IRPF- como fórmula alternativa para facilitar liquidez a las empresas del sector mientras la bonificación esté en vigor, hasta el 30 de junio.



También hoy, la asociación que agrupa a las estaciones de servicio automáticas y "low cost" (Aesae) ha pedido al Gobierno que acepte retrasar el cobro de impuestos al sector como fórmula para compensar la pérdida de liquidez por el descuento, así como cambiar el método del cálculo del anticipo, en la misma línea que la Ceees.



Sin embargo, la Aesae ha asegurado que sus socios "no han cerrado ninguna de sus estaciones" pese al impacto en su tesorería de la citada bonificación de 20 céntimos.