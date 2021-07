Fragoso presenta en el Senado una batería de preguntas para exigir al Gobierno que deje de “marear papeles”

El senador del Partido Popular por Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha presentado una batería de preguntas dirigida al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España para que se dejen de “marear papeles sin hacer nada” y ejecuten, con fechas y plazos, las obras e infraestructuras comprometidas para Badajoz en los Presupuestos Generales del Estado y las que se dedica a anunciar en la prensa.

Fragoso ha señalado que el PP pretende dar en la Cámara Alta un “impulso” a sus reivindicaciones para Badajoz, ciudad y provincia, el Gobierno de Sánchez y la nueva ministra Raquel Sánchez, van “a sentir el aliento de los senadores del Partido Popular en el cogote para que dejen de poner excusas para licitar las obras ya comprometidas con dinero y proyecto”.

El senador pacense ha indicado que estas obras son fundamentales para “equilibrar” la provincia a nivel de infraestructuras con el resto del país, “obras más que necesarias para dar certezasa los inversores, sobre todo de cara a las empresas que se están instalando en el entorno de la Plataforma Logística y el proyecto de la Eurociudad con Portugal, poder crear empleos durante su construcción, y generar más cuando estén terminadas”.

En este sentido ha subrayado que Ábalos ha dejado el Ministerio “sin cumplir sus compromisos con Badajoz, exclusivamente ha venido a visitar o inaugurar obras que otros Gobiernos habían ya planificado y licitado, como el Taller de Trenes pacense que se licitó siendo ministro el popular Íñigo de la Serna, pero sin aportar nada nuevo en avances de fechas y fondos para obras necesarias para el desarrollo de Badajoz en materia ferroviaria”.

Así, Fragoso ha declarado que “en el PP nos preocupa mucho que en el maná de los Fondos de Recuperación de la UE vayan consignados cero euros para la alta velocidad entre Madrid y Badajoz, cero euros porque esa es la cantidad que hay para el necesario tramo del AVE extremeño que debe pasar por la provincia de Toledo y de Madrid. Nadie puede decir que hito para el tren extremeño sea coger un tren para llegar solo a Plasencia. El objetivo que defiende el PP es poder llegar a los centros de consumo, a Puertollano y Madrid, y tener la posibilidad de distribuir desde Extremadura productos que nos permitan aumentar nuestro desarrollo, también conectando con los grandes puertos de distribución de Portugal”.

En el caso de Badajoz ciudad, Fragoso ha presentado sus iniciativas para que se “dejen de mear papeles sin hacer nada”, como los dos últimos proyectos presentados de la rotonda del Cerro Gordo y la finalización de la urbanización de la Avenida Ricardo Carapeto, de forma que, ha dicho, “parece que avanzan en proyectos que no tienen presupuestos, pero los que sí están en los PGE no avanzan”.

Por eso Francisco Javier Fragoso ha registrado unas preguntas dirigidas a la nueva ministra Raquel Sánchez para que “no se engañe más a los ciudadanos de Badajoz y diga con concreción cuáles son las fechas, presupuestos y plazos, la planificación real de ejecución y finalización de esos dos proyectos para la ciudad y de los que tanto han alardeado los socialistas en los medios de comunicación”.

También ha preguntado el senador del PP por esas obras que sí tienen partidas consignadas en los PGE, pero de las que nada se sabe en concreto, como las obras de la A-66hasta el Río Ayuela de la Autovía Badajoz-Cáceres, que cuenta con una partida de más de 77’3 millones de euros, para “para nos digan a los extremeños, si ya estaba el proyecto y el impacto ambiental y hay dinero, cuándo van a comenzar la obra, que dejen de menear proyectos a nivel administrativo y se pongan de una vez ejecutar y licitar dando certezas de futuro con fechas previstas para poder estar conectados con Salamanca y Gijón”.

En este mismo sentido, Fragoso pide cuentas del proyecto también recogido y absolutamente abandonado, con 16’5 millones de euros, en los PGE para el desdoblamiento de la N-432 Badajoz-Córdoba-Granada, “hay proyecto, hay presupuesto, pero desde el Gobierno no anuncian nada, por eso también exigimos al Ministerio que ponga fechas y plazos de su licitación”.

“No se entiende como las obras de conexiones con otras provincias, otros centros logísticos de distribución e intercambio comercial, de acceso de pasajeros y turismo, básicos para la provincia de Badajoz y Extremadura, no se mueven ni avanzan, y nos marean con las que no tienen ni presupuesto diciendo que hay licitación inicial pública, pero lo que es licitar obra y dar certidumbres no hay nada, y exigimos al Ministerio que se ponga manos a la obra y lo ejecute”.

FUTURAS ACCIONES

Para concluir, Francisco Javier Fragoso ha adelantado otras iniciativas que, cuando se reinicio el curso político en el Senadoen septiembre, presentará para seguir avanzando en el desarrollo de las obras, protección medioambiental y defensa de los intereses de los municipios y ciudades de Badajoz.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así, seguirá insistiendo en el ámbito de la ejecución y cumplimiento de las competencias de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la conservación del Río Guadiana, haciendo hincapié en la lucha contra sus plantas invasoras, sin descartar la petición de que el presidente de la misma comparezca ante al Comisión de Transición Ecológica del Senado para que explique en detalle las actuaciones previstas, los medios técnicos y humanos disponibles para que se erradiquen esas plantas del cauce del río y pueda ser disfrutado al máximo.

También llevará preguntas sobre las mejoras en infraestructuras ferroviarias, recuperación de todos los servicios,rutas y horarios al 100%; además también pedirá saber si el Gobierno se “va a tomar en serio la conversión en autovía de la A-81 Badajoz-Granada, que es absolutamente necesaria junto con la que llega a Huelva para que el espacio logístico que se está generando en Badajoz tenga también salida de productos desde los puertos españoles del sur”.