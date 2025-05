La Fiscalía no aprecia delito en el caso David Sánchez y pide archivar la causa

Badajoz - Publicado el 15 may 2025, 10:24 - Actualizado 15 may 2025, 10:39

La Fiscalía pide a la Audiencia Provincial de Badajoz, a través de un escrito de cerca de un centenar de páginas, archivar la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y el resto de procesados, según confirma a COPE el abogado Emilio Cortés.

El Ministerio Fiscal no aprecia delito y entiende que los once procesados, entre ellos el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, no deben llegar al banquillo.

[En ampliación]