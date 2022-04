La firma de Parra se vuelve a posponer y crece el nerviosismo

El culebrón del Club Deportivo Badajoz no termina. Aunque desde el entorno de Lanuspe se asegurase que esta semana podría llegar la firma de Parra, el sevillano sigue sin ceder. Ahora, la que aspira a ser nueva propiedad asegura a Cope que esperan que la rúbrica llegue la próxima semana. Ellos han firmado y se prevé que el notario visite Málaga en los próximos días.

Ante estas noticias, el nerviosismo de la afición vuelve a crecer y muchos se preguntan si realmente Joaquín Parra está dispuesto a firmar. Desde Lanuspe, no obstante, siguen sosteniendo que Parra no tiene otra opción: debe firmar para no tener más problemas judiciales.

Lo cierto y verdad en este punto es que el proceso sigue alargándose y alargándose. La incertidumbre vuelve a crecer y hay quien empieza a pensar que Joaquín Parra podría esperar incluso más, hasta ver el desenlace del equipo en liga. A día de hoy, nadie podría asegurar al 100% que la firma de Parra vaya a llegar. Todo sigue siendo una montaña rusa imprevisible, donde los que más sustos se llevan siguen siendo los aficionados blanquinegros.